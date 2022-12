El mensaje de Mbappé a Francia tras final perdida en Catar 2022

"Volveremos", prometió el lunes Kylian Mbappé en su cuenta de Twitter, sus primeras palabras el día después de la derrota de Francia contra Argentina en la final del Mundial, tras la tanda de penales (3-3 tras prórroga, derrota 4-2 en penales).

Publicado poco antes de tomar el vuelo de vuelta desde Catar, el mensaje está acompañado de una foto del jugador emblema de la selección con rostro serio y con el trofeo de máximo goleador, gracias a sus ocho goles anotados en el torneo, además de un emoji de la bandera francesa y otro con las manos juntas.

Visiblemente decepcionado, el jugador del París SG se quedó sentado sobre el césped del estadio de Lusail y con la mirada perdida pese a los intentos de presidente de la República Emmanuel Macron de reconfortarlo.

"El despertar es difícil", resumió por su parte la cuenta de Twitter de la selección francesa, animando a los aficionados a "enviarles mensajes de apoyo".

El atacante Marcus Thuram envió un mensaje con el corazón partido, acompañado de una imagen en la que mira con tristeza el trofeo que no pudo llevar a Francia.

Los jugadores de Francia saludarán finalmente a los hinchas en París

Después de varios mensajes contradictorios en la mañana del lunes, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que los jugadores de la selección francesa irían a la plaza de Concordía en París tras su regreso desde Doha para saludar a los aficionados.

La confusión reinó por la mañana, luego de unas declaraciones de Noel le Graet, presidente de la FFF, que dijo a la cadena de televisión francesa BFMTV que los jugadores tenían ganas de ir a casa y que "no estaban de humor".

"Los jugadores tienen ganas de volver a sus casas. No habrá recorrido por los Campos Elíseos y la marcha de los jugadores está prevista para después del aterrizaje. Cuando no se gana, no estás de humor, en cualquier caso, con el humor para pasearse por los Campos Elíseos o en otra parte", añadió el dirigente. "Llevan más de un mes fuera y ya han dado satisfacción. Tienen ganas de volver a sus casas lo más rápido posible".