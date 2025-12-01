Así fue el nostálgico adiós de La Equidad en el FPC: con goleada al Pereira cerró su historia

El fútbol colombiano vivió una jornada cargada de nostalgia. La Equidaddisputó este miércoles su último partido en la Liga BetPlay bajo ese nombre, y lo hizo con una goleada contundente 4-0 ante el Deportivo Pereira, en la fecha 20 del campeonato.

Pese a que ambos equipos estaban eliminados, el encuentro se convirtió en una verdadera ceremonia de despedida para el club capitalino, que a partir de 2026 pasará a llamarse - si nada extraordinario ocurre- Internacional de Bogotá, tras la llegada de un nuevo grupo inversor.

Una despedida con historia y emoción

Antes del pitazo inicial, el estadio fue escenario de un momento profundamente simbólico. Los jugadores aseguradores saltaron al campo con una pancarta que decía: “Gracias por tanto, hasta siempre, Club Deportivo La Equidad”, mensaje que desató una ovación entre los asistentes.

Mientras sonaban los himnos, la tribuna se llenó de aplausos, cánticos y lágrimas. Muchos hinchas recordaron los años de lucha del equipo bogotano, que nació en el Torneo del Olaya, pasó por las divisiones C y B, y logró ascender a la máxima categoría en 2006, donde se mantuvo sin descender hasta la fecha.

Cuatro goles y una historia que no se olvida

En su último encuentro, el equipo se despidió de la mejor manera con una goleada 4-0 sobre Pereira, en un partido que combinó emoción, buen fútbol y nostalgia.

Así las cosas, la Equidad deja un legado importante en el Fútbol Profesional Colombiano, donde fue campeón de la Copa Colombia en 2008 y disputó tres finales de liga, siempre caracterizado por su solidez táctica y su espíritu de equipo.

Con este resultado, se cierra un ciclo histórico y se abre otro capítulo con el nacimiento de Internacional de Bogotá, que buscará mantener viva la esencia de un club que marcó historia en la capital.