CANAL RCN
Deportes

Equipo de la Liga BetPlay se despide para siempre: jugará su último partido en el FPC

Después de más de 40 años de historia, La Equidad jugará su último partido en el fútbol profesional colombiano. Así cambiará en 2026.

La Equidad se despide de la Liga BetPlay: jugará su último partido en el FPC
Liga BetPlay, Foto: / Dimayor

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
08:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras más de cuatro décadas de historia, el Club Deportivo La Equidad confirmó oficialmente que este miércoles 12 de noviembre disputará su último partido en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), poniendo fin a una era que marcó generaciones en Bogotá.

El adiós de La Equidad en el Metropolitano de Techo

El encuentro de despedida se jugará en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 4:00 de la tarde, donde el club invita a los aficionados a vestirse de verde y acompañar a la institución en su jornada final.

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!
RELACIONADO

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!

“Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno”, fue el mensaje compartido por el equipo en sus redes sociales.

La Equidad, campeón de la Copa Colombia en 2008 y dos veces finalista de la Liga BetPlay, cierra su ciclo bajo ese nombre antes de iniciar una nueva etapa. La venta del club a un grupo de inversión internacional marca un cambio histórico para la institución aseguradora.

Un cambio de era: así será el nuevo club bogotano en 2026

A partir de 2026, el equipo cambiará su nombre y estructura. Según se conoció hace meses, el 99 % de las acciones de La Equidad fue adquirido por un consorcio estadounidense-mexicano encabezado por los empresarios Al Tylis y Sam Porter, copropietarios del Club Necaxa de México.

Atención, Deportivo Cali: así estaría iniciando el descenso en el 2026, tras la derrota de La Equidad en la Liga BetPlay
RELACIONADO

Atención, Deportivo Cali: así estaría iniciando el descenso en el 2026, tras la derrota de La Equidad en la Liga BetPlay

Entre los inversionistas figuran también los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, reconocidos por su participación en proyectos deportivos internacionales.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nuevo nombre (que podría ser Internacional de Bogotá), el club promete mantener sus raíces capitalinas y apostar por una nueva identidad global.

Así, este miércoles ante el deportivo Pereira, también eliminado, no solo se jugará un partido más, sino el cierre de un capítulo inolvidable en la historia del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Captaron a Leandro Paredes en una discoteca celebrando el triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Bogotá

El Roller Derby se toma la capital: así será el Evento Tropical Altitude

Santa Fe

Anuncio oficial: ¡Se confirmó dónde jugará Hugo Rodallega en 2026!

Otras Noticias

Viral

Westcol es acusado por presunto plagio en su nuevo sencillo musical

La nueva canción ha generado varias controversias y discusiones por su parecido con una serie animada de Disney Channel.

Accidente aéreo

¿Quiénes son las cuatro víctimas mortales del accidente aéreo en la selva de Vaupés?

La aeronave en la que se desplazaban los cuatro tripulantes cayó minutos después de despegar desde Bocoa.

Cuidado personal

¿Va al baño con su celular?: estos serían los principales riesgos, según expertos

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 10 de noviembre

Estados Unidos

“No hay tal Doctrina Trump”: EE. UU. niega plan contra Petro tras polémica foto con Maduro