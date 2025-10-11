Equipo de la Liga BetPlay se despide para siempre: jugará su último partido en el FPC

Tras más de cuatro décadas de historia, el Club Deportivo La Equidad confirmó oficialmente que este miércoles 12 de noviembre disputará su último partido en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), poniendo fin a una era que marcó generaciones en Bogotá.

El adiós de La Equidad en el Metropolitano de Techo

El encuentro de despedida se jugará en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 4:00 de la tarde, donde el club invita a los aficionados a vestirse de verde y acompañar a la institución en su jornada final.

“Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno”, fue el mensaje compartido por el equipo en sus redes sociales.

La Equidad, campeón de la Copa Colombia en 2008 y dos veces finalista de la Liga BetPlay, cierra su ciclo bajo ese nombre antes de iniciar una nueva etapa. La venta del club a un grupo de inversión internacional marca un cambio histórico para la institución aseguradora.

Un cambio de era: así será el nuevo club bogotano en 2026

A partir de 2026, el equipo cambiará su nombre y estructura. Según se conoció hace meses, el 99 % de las acciones de La Equidad fue adquirido por un consorcio estadounidense-mexicano encabezado por los empresarios Al Tylis y Sam Porter, copropietarios del Club Necaxa de México.

Entre los inversionistas figuran también los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, reconocidos por su participación en proyectos deportivos internacionales.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el nuevo nombre (que podría ser Internacional de Bogotá), el club promete mantener sus raíces capitalinas y apostar por una nueva identidad global.

Así, este miércoles ante el deportivo Pereira, también eliminado, no solo se jugará un partido más, sino el cierre de un capítulo inolvidable en la historia del fútbol colombiano.