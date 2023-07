Insólito: la MLS confundió a Sergio Busquets, nuevo jugador del Inter Miami, con un exReal Madrid

Este domingo 16 de julio, Sergio Busquets fue presentado por el Inter Miami. El mediocampista catalán, de 35 años, se reencontrará con Lionel Messi, con quien hizo historia en el Barcelona. La MLS celebró la llegada de uno de los mejores volantes del mundo, pero cometió un grave error y lo confundió con Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid.

La Major League Soccer presumió del palmarés del futbolista 'ibérico' con una publicación en su cuenta oficial de Twitter. "Todo lo que hace es ganar", fue el texto que acompañó una fotografía que mostraba todos los títulos de Busquets: una Copa del Mundo, tres Champions League, una Eurocopa, tres Supercopas de Europa, nueve ligas, siete Supercopas de España y tres Mundial de Clubes.

Sin embargo, en el 'post' inicial mostraron una foto de Álvaro Arbeloa, exjugador del 'merengue', quien también conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010. Esta confusión se hizo viral en Twitter.

"¿Por qué Arbeloa y Busquets se parecen tanto en estos. el administrador necesita lentes nuevos?", señaló la MLS cuando se dio cuenta de su error.

