La reacción de Alex Escobar cuando se enteró del cuadrangular donde estará América de Cali

América de Cali logró meterse a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay en contra de todo pronóstico, clasificando en el octavo lugar de la tabla de posiciones con apenas 29 puntos.

A pesar de la derrota en la fecha 20, cayendo por 3-0 frente a Independiente Medellín, resultados ajenos le permitieron disputar las finales. Sin embargo, la suerte no los acompañó en el sorteo y estarán integrando el grupo de la muerte.

América se tendrá que medir ante Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y el DIM, siendo este último el que tiene la ventaja deportiva conocida como el 'punto invisible'. Los hinchas se aferran a un milagro para ganar el grupo.

La honesta reacción de Alex Escobar

Alex Escobar, asistente técnico de América de Cali, quien dirige los partidos desde la línea ante la mirada de David González, estuvo en la rueda de prensa tras la goleada ante Medellín y allí se enteró de los resultados del sorteo.

Un periodista le informó sobre sus rivales y ocultó su gesto de preocupación, provocando reacciones en redes sociales tras su honestidad: "mamita querida".

Por otro lado, Escobar indicó que por el momento se concentrarán el partido de vuelta de la semifinal de Copa BetPlay donde se enfrentarán a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero con un marcador de 4-1 en contra. "Esperemos que se dé la remontada".