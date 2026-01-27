Selección Colombia tendrá partido de despedida antes del Mundial 2026: esta sería la posible fecha y sede

Con el sorteo de la FIFA ya definido y el calendario de la fase de grupos en mano, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo han comenzado a ultimar los detalles de lo que será el evento más emotivo antes del viaje a Norteamérica: el partido de despedida de la Selección Colombia.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Federación y los reportes más recientes del entorno de la "Tricolor", el partido de despedida está proyectado para realizarse el viernes 29 de mayo de 2026.

Se busca que el compromiso se dispute justo antes de que el plantel inicie su concentración final en territorio internacional. Al ser el último viernes del mes, se espera un lleno total en las gradas, permitiendo que las figuras del equipo, encabezadas por Luis Díaz y James Rodríguez, estén rodeadas de su gente antes de la cita orbital.

Despedida de la Selección Colombia no sería en Barranquilla

A diferencia de las Eliminatorias, donde el Estadio Metropolitano de Barranquilla es la casa indiscutible, el partido de despedida suele rotar por otras ciudades para acercar al equipo a diferentes regiones. Para este 2026, dos ciudades encabezan la lista de candidatos:

En primera medida figura Bogotá (Estadio El Campín). La capital se perfila como la opción más fuerte. El factor de la altura es clave, ya que Néstor Lorenzo busca que los jugadores se aclimaten a condiciones similares a las que encontrarán en Ciudad de México y Guadalajara, donde Colombia disputará sus primeros dos partidos de la fase de grupos.

Además de la capital, figura Medellín (Estadio Atanasio Girardot). La "Eterna Primavera" siempre ha sido una plaza leal para la Selección Colombia.

Cabe destacar que Barranquilla, aunque es la sede oficial, actualmente atraviesa procesos de adecuación en su escenario principal, lo que abre la puerta de par en par para que el interior del país reciba al equipo nacional.

Aunque el rival aún no se ha oficializado, la Selección Colombia viajará directamente a su base de entrenamiento en Guadalajara, México, ciudad que ha sido confirmada por la FIFA como el cuartel general del equipo cafetero. Allí, la "Tricolor" terminará de pulir detalles para su debut el 17 de junio contra Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca.