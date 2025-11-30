CANAL RCN
Tabla de reclasificación: clubes de Liga BetPlay que van a Libertadores y Sudamericana en 2026

Tabla de reclasificación actualizada de la Liga BetPlay 2025-II: así van quedando los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

Tabla reclasificación
noviembre 30 de 2025
07:58 a. m.
La pelea por los cupos internacionales dio un giro clave tras el inicio de la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II.

La derrota de Fortaleza frente a Bucaramanga no solo significó su eliminación anticipada, sino que también confirmó que Millonarios aseguró su presencia en la Copa Sudamericana 2026.

Según el sistema vigente, los dos primeros de esta tabla que no sean campeones de Liga irán a la fase previa de Libertadores, mientras que los tres siguientes, más el campeón de la Copa BetPlay (DIM o Nacional) clasificarán a la Sudamericana.

En este punto, es clave recordar que Santa Fe ya tiene asegurado su cupo a la fase de grupos de la Libertadores por ser campeón del primer semestre.

¿Cómo queda la tabla de reclasificación tras los resultados del sábado?

Los juegos del sábado fueron determinantes, pues Tolima derrotó 1-0 a Santa Fe y consolidó su liderato, mientras que Fortaleza cayó 0-2 ante Bucaramanga, resultado que lo dejó sin opciones de pelear por cupos internacionales.

Este movimiento también permitió que Millonarios, con 73 puntos, asegurara su clasificación a Sudamericana tras la confirmación matemática de la eliminación de Fortaleza.

Así marcha la tabla actualizada:

  1. Tolima – 92 puntos
  2. Medellín – 88
  3. Atlético Nacional – 85
  4. Santa Fe* – 83 (ya clasificado a grupos de Libertadores)
  5. América – 81
  6. Junior – 78
  7. Atlético Bucaramanga – 73
  8. Millonarios – 73
  9. Once Caldas – 63
  10. Fortaleza – 58.

¿Quiénes van a Libertadores y Sudamericana?

Con este panorama, Tolima, Medellín y Nacional son los favoritos para quedarse con los cupos a la fase previa de la Libertadores, siempre y cuando no salgan campeones, porque el título los mandaría directamente a fase de grupos.

Por otro lado, América, Junior, Bucaramanga y Millonarios (ya eliminado) hasta el momento están en Sudamericana, pero esto puede variar según el campeón de Liga y Copa.

Además, el campeón de la Copa BetPlay —que será Nacional o DIM— también tendrá cupo asegurado al torneo continental. Si el ganador ya está clasificado a Libertadores por reclasificación u otra vía, su cupo prevalecerá y se liberará un espacio adicional rumbo a Sudamericana.

