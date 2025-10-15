La única vez en la que Colombia ganó una medalla mundialista: fue con Reinaldo Rueda

Han pasado más de dos décadas desde aquella noche en Abu Dabi que marcó un antes y un después para el fútbol colombiano. En diciembre de 2003, la selección Colombia sub-20, dirigida por Reinaldo Rueda, logró una proeza inédita: alcanzar el tercer puesto en el Mundial juvenil de la FIFA, la mejor actuación masculina del país en un torneo global.

El torneo fue un punto de inflexión. Tras una década sin participar en la cita orbital, el equipo regresó con un grupo de futbolistas que luego brillarían en la élite. Entre ellos se destacaban Abel Aguilar, Yulián Anchico, Jaime Castrillón y Edixon Perea, nombres que pasarían a ser parte del proceso de renovación del fútbol colombiano.

Camino a la gloria: del grupo D al podio de Abu Dabi

El recorrido no fue sencillo. Colombia compartió el Grupo D con Egipto, Japón e Inglaterra. El debut terminó con empate sin goles ante los africanos, pero el equipo mostró su poder ofensivo en la segunda fecha al golear 4-1 a Japón. Luego, un nuevo 0-0 ante los ingleses le dio el pase a octavos como segunda del grupo.

En las fases finales, la 'Tricolor' venció 3-2 a Irlanda del Norte en tiempo extra y sorprendió al eliminar 1-0 al anfitrión, Emiratos Árabes Unidos, en los cuartos de final. Fue entonces cuando el sueño se encontró con su obstáculo más duro: España, liderada por un joven Andrés Iniesta.

El 15 de diciembre de 2003, en el estadio Al Rashid de Dubái, Colombia disputó una semifinal intensa. Durante gran parte del partido, la defensa colombiana logró contener el talento ibérico, pero una jugada desafortunada lo cambió todo. Al minuto 86, Iniesta ejecutó con sangre fría un penalti tras una mano en el área de Yulián Anchico, sentenciando el 1-0 definitivo.

El tercer puesto: triunfo ante Argentina y cierre dorado

Cuatro días después, el 19 de diciembre, Colombia enfrentó a Argentina por el tercer lugar del torneo. Con goles de Erwin 'Alpinito' Carrillo y Jaime Castrillón, la selección venció 2-1 y se subió al podio mundial. Fue el cierre perfecto de una campaña histórica que todavía no ha sido igualada por ninguna selección masculina del país.

Ese grupo no solo trajo una medalla, sino una generación de futbolistas que alimentó las bases de los procesos posteriores. Muchos de ellos fueron convocados a la selección absoluta, consolidando una identidad de juego que años después se reflejaría en los Mundiales de 2014 y 2018.

La nueva ilusión: Chile 2025 y el desafío de superar la historia

Hoy, 22 años después, la selección Colombia sub-20 dirigida por César Torres busca escribir una nueva página dorada. El 15 de octubre de 2025, el combinado nacional enfrentará a Argentina en las semifinales del Mundial de Chile, con el objetivo de superar aquella gesta de Emiratos Árabes.

El destino parece ofrecer una revancha. Así como en 2003 la ilusión se despidió ante España y resurgió frente a Argentina, en 2025 el reto es transformar la historia. La 'Tricolor' tiene la oportunidad de igualar —o incluso superar— el legado de la generación dorada de Reinaldo Rueda.