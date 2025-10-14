Sin Neyser: así formaría Colombia frente a Argentina con el sueño de la final del Mundial sub-20

La selección Colombia sub-20 afrontará este miércoles 15 de octubre una verdadera cita con la historia al medirse ante Argentina en las semifinales del Mundial sub-20, encuentro que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile. El combinado dirigido por César Torres llega lleno de ilusión tras dejar en el camino a España en los cuartos de final, pero con la preocupación de sufrir bajas sensibles en su nómina titular que podrían modificar el planteamiento táctico del equipo.

Colombia ha realizado una campaña sobresaliente en el certamen, mostrando solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y una notable efectividad en ataque. Sin embargo, para alcanzar la gran final deberá superar la adversidad y sobreponerse a la ausencia de piezas claves que fueron determinantes en fases anteriores.

El duelo frente a la ‘albiceleste’ promete ser vibrante, con dos selecciones que han demostrado gran poder ofensivo y ambición por quedarse con la corona mundialista.

Las bajas que preocupan a César Torres

La principal ausencia será la de Neyser Villarreal, goleador del campeonato y máxima figura del combinado nacional, quien no podrá estar presente debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Villarreal ha sido decisivo en cada partido y su ausencia obligará al cuerpo técnico a reconfigurar el frente de ataque.

Asimismo, Carlos Sarabia, pieza clave en la defensa, también se perderá el compromiso por la misma razón, mientras que Jordan Barrera está en duda tras salir con molestias musculares en el partido ante España.

Ante este panorama, el once probable de Colombia sería: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yéimar Mosquera y Juan David Arizala; Kéner González, Elkin José Rivero, José Cavadía (o Jordan Barrera); Joel Canchimbo, Óscar Perea y Emilio Aristizábal.

La ilusión de un país en juego

Pese a las ausencias, la selección Colombia sub-20 confía en su talento y en la fortaleza colectiva que la ha caracterizado durante todo el torneo. El grupo se muestra unido, con hambre de gloria y consciente de que está a solo un paso de hacer historia. Argentina, por su parte, llega como favorita, pero sabe que enfrente tendrá a un equipo valiente, disciplinado y con un corazón enorme.

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora chilena) —4:00 p.m. en Colombia— y será transmitido por el Canal RCN, en una jornada que puede marcar un antes y un después para el fútbol juvenil colombiano.