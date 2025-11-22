CANAL RCN
Deportes

Lanús es el nuevo campeón de la Copa Sudamericana tras final llena de tensión

Una larga tanda de penales terminó definiendo al nuevo campeón de 'la segunda mitad de la gloria' en Paraguay .

Campeón Copa Sudamericana 2025 (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
05:51 p. m.
Este sábado 22 de noviembre, se jugó la final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en Paraguay, donde se enfrentaron Lanús y Atlético Mineiro, en un partido que se mantuvo parejo hasta el último minuto.

Aunque los argentinos estuvieron más constantes con las opciones de peligro, las más claras fueron para los brasileños, que dejaron escapar la victoria en varias oportunidades. Sobre el minuto 112, el portero de Lanús hizo una atajada clave que llevó a todo a definirse desde el punto penal.

Así se definió al nuevo campeón de la Copa Sudamericana

Todo se definió desde los 12 pasos, luego de 120 minutos donde ningún jugador regaló nada. En la tanda, los porteros terminaron luciéndose ante los más efectivos, Bou por el lado de Lanús y Hulk en Atlético Mineiro.

Al final, el portero de Lanús pudo terminar siendo el héroe atajando un cobro más, pero Lautaro Acosta, referente e ídolo de Lanús, entró para patear en la tanda y terminó mandando el tiro definitivo por encima del arco.

El título se terminó decidiendo luego de que el portero del cuadro argentino se luciera parando un cobro más, tras varios intentos fallidos y luego que el guardameta brasileño se quedara al borde de atajar los cobros de sus compañeros.

