¿Colombia puede llegar a la final del Mundial? Esto dijo James

La Selección Colombia ya está instalada en México para disputar el primer partido del Mundial y una de las declaraciones que más llamó la atención en la previa del debut fue la de James Rodríguez. El capitán aseguró que el equipo tiene argumentos para ilusionarse con una campaña histórica y no descartó la posibilidad de alcanzar la final del torneo.

Desde Guadalajara, donde Colombia prepara sus primeros compromisos mundialistas, el volante envió un mensaje de confianza que rápidamente generó reacciones entre los aficionados.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre la final del Mundial?

Durante una rueda de prensa junto al entrenador Néstor Lorenzo, James fue consultado sobre las expectativas de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

La respuesta del capitán dejó claro que dentro del grupo existe ambición por hacer historia.

Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos también, afirmó el mediocampista colombiano.

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Las palabras del jugador llegan en un momento de optimismo para la Tricolor, que afronta el torneo con una base consolidada, varios futbolistas en ligas de primer nivel y una generación que combina experiencia y juventud.

¿Cómo llega Colombia al Mundial 2026?

La Selección Colombia llega al Mundial tras consolidar un proyecto liderado por Néstor Lorenzo, técnico que logró construir un equipo competitivo.

Además del liderazgo de James Rodríguez, la plantilla cuenta con futbolistas que atraviesan buenos momentos en clubes de Europa y América, lo que ha elevado las expectativas de los aficionados.

Para el capitán colombiano, uno de los aspectos más importantes es la fortaleza humana del grupo.

Este Mundial llega en un buen momento de mi vida. Siempre confío porque tenemos un buen grupo humano, que siempre quiere ganar y eso siempre se ve, señaló.

El volante también destacó que disputar su tercera Copa del Mundo representa uno de los momentos más especiales de su carrera profesional.

Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se da esa sonrisa de todo el mundo y estoy feliz de estar acá, afirmó.

¿Qué mensaje envió James a los hinchas colombianos?

Más allá de las aspiraciones deportivas, James aprovechó para pedir respaldo a la afición durante toda la competición.

El jugador recordó el apoyo recibido por la Selección en los últimos torneos internacionales y aseguró que el equipo entregará todo dentro de la cancha.

Que crean siempre, que confíen mucho en que nosotros vamos a darlo todo para hacer las cosas bien, manifestó.

La ilusión vuelve a acompañar a Colombia en una Copa del Mundo. Aunque el camino será exigente, dentro del plantel ya existe una meta que va más allá de superar la fase de grupos: competir para llegar lo más lejos posible y, por qué no, soñar con una final.