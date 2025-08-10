¿Radamel Falcao en MasterChef Celebrity 2026? El divertido encuentro que encendió los rumores

Un encuentro casual entre Radamel Falcao García y la locutora Valentina Taguado en un evento en Bogotá se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. La creadora de contenido compartió un video en donde revela a qué huele el goleador.

El video muestra a Taguado en compañía del chef Jorge Rausch acercándose al futbolista, para realizar el “olfateo”, tanto en el cuello como en la axila. Entre risas, comentó: “Este señor no huele a nada”, y luego añadió con picardía: “Huele delicioso”.

Reacciones entre risas y una inesperada propuesta

Falcao respondió al gesto con buen humor: “Ni para mal, ni para bien, ah bueno”, provocando risas entre los presentes. Posteriormente, preguntó por el presente de Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity 2025, donde se bromeó con que ya tendría "novia", haciendo referencia a sus encuentros con Catherine Escobar.

Durante la conversación, la presentadora le lanzó una pregunta que sorprendió a muchos: si estaría dispuesto a participar en el reality. La respuesta del delantero fue tan espontánea como reveladora: “Soy pésimo cocinando. Vamos a ver, es posible”.

¿Falcao García en MasterChef Celebrity?

Acto seguido, Rausch lanzó una frase que encendió los rumores: “Lo vamos a traer el año entrante”, refiriéndose al goleador samario, quien solo sonrió ante el comentario, dejando abierta la posibilidad de verlo en la próxima edición del programa emitido por Canal RCN.

El video se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok, generando miles de comentarios entre seguidores de Falcao y fanáticos del programa. Muchos usuarios aseguraron que el carisma del delantero sería un gran atractivo para el reality, mientras otros destacaron la química entre los tres protagonistas del clip.