Dan como un hecho la salida de Leonel Álvarez del Bucaramanga: así lo confirman

El ciclo de Leonel Álvarez en el Atlético Bucaramanga estaría llegando a su fin. Aunque el club aún no ha emitido un comunicado oficial, desde la prensa deportiva ya dan como un hecho la salida del entrenador, en medio de los malos resultados en la Liga BetPlay I 2026.

“Fin de ciclo: Leonel Álvarez no continuará como DT de Atlético Bucaramanga”, confirmó la periodista de Win Sports, Yazmin Hernández, una versión que ha tomado fuerza en las últimas horas y que solo estaría a la espera de ser oficializada por el equipo.

Resultados que marcaron el rumbo

El presente del Bucaramanga ha sido determinante. En lo que va del torneo, el equipo suma cuatro victorias, siete empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 42,2 %, cifras que están por debajo de lo esperado para un club que aspiraba a clasificar a los cuadrangulares.

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A esto se suma una racha negativa reciente que terminó por aumentar la presión. El equipo acumula cuatro derrotas consecutivas y hasta seis partidos sin conocer la victoria, un panorama que lo dejó fuera del grupo de los ocho y con pocas opciones de reacción en lo que resta del campeonato.

Un final anticipado en medio de la presión

La situación deportiva no solo generó preocupación entre los hinchas, sino también dentro del entorno del club. Con el equipo lejos de los objetivos trazados, la continuidad del técnico se volvió insostenible.

Aunque el balance general del proceso tenía aspectos positivos, el presente terminó pesando más. La falta de resultados y la cercanía a la eliminación aceleraron las decisiones, en un contexto donde cada punto era clave.

Por ahora, se espera que el Bucaramanga haga oficial la salida de Álvarez en las próximas horas. De confirmarse, el equipo deberá buscar rápidamente un reemplazo que intente cambiar el rumbo en la recta final del torneo.