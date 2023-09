Leonel Álvarez se ofreció: no tuvo pelos en la lengua y dijo qué equipo del FPC quisiera dirigir

Leonel Álvarez es uno de los técnicos colombianos más experimentados, con diferentes títulos en su haber, especialmente con Independiente Medellín y en las últimas horas el entrenador antioqueño se ofreció libremente para llegar a uno de los equipos más necesitados en la actualidad de un proyecto deportivo.

Deportes Tolima es uno de los clubes llamados a protagonizar en cada uno de los campeonatos colombianos, sin embargo, hace un par de semestres el conjunto ‘pijao’ no ha podido brillar como lo venía haciendo y una vez más su clasificación a los cuadrangulares está en duda.

Le puede interesar: Luis Díaz habló de su más grande ídolo en el fútbol: intentaba copiar sus jugadas

Luego de la mala campaña con Juan Cruz Real en el banquillo y su renuncia, Alexandre Guimaraes venía sonando bastante fuerte para llegar a Ibagué, pero al parecer la operación se cayó por algunos desentendidos que tuvo el entrenador y su equipo de trabajo con la institución.

De esta manera, en las últimas horas Leonel Álvarez, quien actualmente no dirige a ningún equipo, se ofreció a dirigir al Tolima, un equipo al que le cree mucho por el nivel del plantel que tiene y con el que seguramente podría ser protagonista una vez más gracias a su experiencia dirigiendo desde la raya.

Vea también: Millonarios va en busca de una maratón de victorias en el FPC para estar en finales

En entrevista con La Onda Deportiva, el extécnico de Medellín, Águilas y Cerro Porteño, indicó que: “Tengo que agradecerles a todos los hinchas de Tolima que son muchos los que me han escrito. A qué entrenador no le gustaría dirigir al Tolima y más con las herramientas que tiene. Además, es un equipo que siempre ha sido protagonista de todos los torneos desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha competido y ha llegado a instancia de finales”.

“Tengo entendido que no está en un buen momento a nivel de resultados, pero este es un equipo que tiene muy buenos jugadores, un presidente que seguramente va a dar mucho de qué hablar y que seguramente va a continuar con un legado. Esperando que la toma de decisiones sea la más acertada para un equipo que indudablemente es muy representativo para nosotros, los colombianos”, agregó Leonel sobre la actualidad del Tolima.

Finalmente, el técnico antioqueño manifestó que sí quisiera entrenar al Tolima, pero no ha tenido ninguna clase de comunicación con la dirigencia del club por el momento: “A mí me encantaría dirigir al Deportes Tolima, pero no he tenido ninguna conversación, ningún acercamiento.”