Liga BetPlay 2022-I: fixture de los cuadrangulares semifinales

Luego de conocer a los ocho clasificados del campeonato, este domingo 15 de mayo, se llevó a cabo el sorteo de los Cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022.

Millonarios FC encabeza el Grupo A junto con Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. Por su parte, Deportes Tolima es el líder del Grupo B con Independiente Medellín, Envigado FC y La Equidad.

Los encuentros de la primera fecha por la llave A serán Junior FC vs Atlético Nacional y Millonarios FC vs Atlético Bucaramanga. Por la B, se enfrentarán Envigado FC vs Deportes Tolima y Independiente Medellín vs La Equidad.

Cada uno de los cuadrangulares se disputarán en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Las seis jornadas tendrán lugar del 21 de mayo al 12 de junio, tentativamente.

La final se jugará en dos partidos, ida y vuelta, entre los equipos que ocupen el primer lugar de su respectivo grupo.

Fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga 2022-I

Fecha 1 - 21/22 de mayo

Junior vs. Nacional

Millonarios vs. Bucaramanga

Envigado vs. Tolima

Medellín vs. Equidad

Fecha 2 - 1 de junio

Nacional vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Junior

Tolima vs. Medellín

Equidad vs. Envigado

Fecha 3 - 4/5 de junio

Nacional vs. Bucaramanga

Junior vs. Millonarios

Tolima vs. Equidad

Envigado vs. Medellín

Fecha 4 - 8 de junio

Bucaramanga vs. Nacional

Millonarios vs. Junior

Equidad vs. Tolima

Medellín vs. Envigado

Fecha 5 - 11/12 de junio

Millonarios vs. Nacional

Junior vs. Bucaramanga

Medellín vs. Tolima

Envigado vs. Equidad

Fecha 6 - 15 de junio