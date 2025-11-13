Los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

El cierre de la fase regular dejó un nuevo panorama en la Liga BetPlay, y con él se confirmaron los ocho clasificados que disputarán los cuadrangulares del 2025-II, una instancia que vuelve a dividir a los equipos entre favoritos, revelaciones y aquellos que lograron su cupo en la última jornada.

La fecha 20, disputada en simultáneo en diferentes ciudades del país, mantuvo la expectativa hasta el pitazo final en varios estadios.

Resultados última fecha de la Liga BetPlay 2025-II

La jornada decisiva se vivió con duelos directos, escenarios llenos y una notable tensión deportiva.

Aunque seis clubes ya tenían asegurado su boleto antes de esta fecha, cuatro equipos luchaban por los dos últimos cupos. Los resultados de la noche terminaron de ordenar la tabla y sellaron los nombres que avanzan a la siguiente fase del campeonato.

Los aficionados pudieron seguir cada encuentro a través de las transmisiones oficiales, que permitieron observar el desenlace del todos contra todos: juegos intensos, equipos aferrados a la clasificación y otros resignados tras no alcanzar el puntaje necesario.

Santa Fe 1-0 Alianza FC

Llaneros 0-2 Envigado

Águilas 1-2 Tolima

Unión 2-0 Fortaleza

Junior 2-1 Nacional

Medellín 3-0 América

Cali 1-1 Once Caldas

Pasto 3-0 Bucaramanga

Clasificados a cuadrangulares Liga BetPlay II-2025

Tras los resultados de la última fecha, quedaron definidos los ocho clasificados que disputarán cuadrangulares del 2025-II, lista que mezcla tradición, regularidad y algunas sorpresas.

Estos son los equipos que competirán por un lugar en la final:

Independiente Medellín: 40 puntos Deportes Tolima: 38 puntos Atlético Nacional: 37 puntos Atlético Bucaramanga: 37 puntos Junior de Barranquilla: 35 puntos Fortaleza CEIF: 35 puntos: 35 puntos Independiente Santa Fe: 31 puntos América de Cali: 29 puntos

Los clubes ahora esperan el sorteo que definirá los cruces de los cuadrangulares, un paso clave para visualizar el camino hacia la final del segundo semestre.

La expectativa aumenta mientras cada hinchada se prepara para una nueva fase cargada de emoción, táctica y la ilusión de ver a su equipo disputar el título.