Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025 tras la fecha del domingo

La jornada dominical de la Liga BetPlay I-2025 dejó más que goles. Además de emocionantes empates y clásicos vibrantes, también se vivieron momentos de tensión fuera del campo, como la invasión de hinchas del Unión Magdalena al estadio Sierra Nevada tras la derrota parcial ante Once Caldas.

El día cerró con un partidazo entre Águilas Doradas y Deportivo Pereira, que terminó 3-3, manteniendo vivas pero complicadas las esperanzas del equipo matecaña de meterse entre los ocho.

Otro de los duelos más esperados fue el clásico paisa entre Nacional y Medellín, que terminó 1-1 con un gol agónico de Marco Vinicius Junior, que salvó el empate para el DIM.

Este lunes 5 de mayo cerrará la fecha 17 con el duelo entre Envigado FC y Boyacá Chicó, dos equipos eliminados que juegan más por el descenso que por la clasificación.

Así quedó la tabla de posiciones y la lucha por los 8

Con estos resultados, América de Cali (33 pts), Atlético Nacional (32 pts) y Junior (31 pts) ya están prácticamente clasificados a la siguiente fase. Sin embargo, la batalla por los cinco cupos restantes sigue abierta entre nueve equipos.

La tabla parcial queda así:

América de Cali – 33 pts (+13) Atlético Nacional – 32 pts (+17) Junior – 31 pts (+9) Millonarios – 30 pts (+10) Medellín – 29 pts (+11) Santa Fe – 27 pts (+7) Deportes Tolima – 27 pts (+7) Once Caldas – 26 pts (+1)* Deportivo Pasto – 26 pts (+1) Deportivo Cali – 24 pts (+2) Alianza FC – 23 pts (–4) Deportivo Pereira – 21 pts (–1)

*Once Caldas espera la ratificación oficial de sus tres puntos ante Unión Magdalena tras los incidentes del domingo.

Fecha 18 de la Liga BetPlay

Tolima vs. Unión Magdalena

Envigado vs. Rionegro Águilas

Santa Fe vs. Junior

Atlético Nacional vs. Llaneros

Pereira vs. Pasto

Bucaramanga vs. DIM

Fortaleza vs. La Equidad

Alianza vs. Deportivo Cali

Once Caldas vs. Millonarios