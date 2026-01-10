Polémica en la Liga BetPlay: jugadores analizarían cese de actividades por decisión de Dimayor

El fútbol profesional colombiano vuelve a quedar en el centro de la polémica a pocos días del inicio de la temporada 2026.

Esta vez, el conflicto no pasa por temas arbitrales o de calendario, sino por una decisión administrativa que podría derivar en un posible cese de actividades por parte de los jugadores.

De acuerdo con información revelada por el periodista Mariano Olsen, de Win Sports, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión entre los capitanes de los 36 clubes del fútbol colombiano.

En ese encuentro se analizó, entre otros puntos, la reducción en el número de jugadores que cada equipo puede inscribir para las competencias oficiales de 2026, una medida adoptada recientemente por la Dimayor.

La decisión de Dimayor que desató el conflicto

La Dimayor determinó que, a partir de 2026, los clubes solo podrán inscribir 25 futbolistas por torneo, cuando anteriormente el cupo era de 30. Según los capitanes, esta reducción afectaría directamente a cerca de 180 jugadores, quienes quedarían sin contrato o sin posibilidad de competir.

Esta situación generó un fuerte inconformismo entre los referentes de los equipos, al considerar que la medida impacta de forma directa la estabilidad laboral de sus compañeros. Por esa razón, varios capitanes estarían proponiendo someter a votación un posible cese de actividades como forma de protesta.

Postura oficial de la Dimayor

Días atrás, el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, explicó que la decisión fue tomada de manera unánime por los directivos de los clubes durante una asamblea general. Según el dirigente, el análisis de datos evidenció que muchos futbolistas inscritos no sumaban minutos de competencia.

Zuluaga argumentó que 25 jugadores son suficientes para afrontar los torneos, señalando que esa es una cifra similar a la que manejan ligas como la Premier League y otros campeonatos de alto nivel en el mundo.

Sin embargo, la medida ya comenzó a afectar la planificación deportiva de varios clubes, especialmente de aquellos que disputarán torneos internacionales, y ahora abre un nuevo frente de tensión entre jugadores y dirigentes, justo cuando el balón está por volver a rodar.