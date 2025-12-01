Arde la pelea por ser cabeza de grupo: este es el pronóstico de la inteligencia artificial

La fase regular de la Liga BetPlay II-2025 se aproxima a su última jornada con la definición del llamado “punto invisible” en la mira: es el privilegio que obtienen los dos primeros equipos al concluir la fase de todos contra todos, lo que les otorga ventaja en los cuadrangulares semifinales. Actualmente, los clubes que tienen posibilidades claras de quedarse con esas posiciones son Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Fortaleza CEIF y Deportes Tolima.

Probabilidades estimadas

Aquí una estimación, no oficial, basada en su momento de forma, diferencia de gol, localía y necesidad:

Independiente Medellín: ~ 35% de quedar primero, ~ 20% de quedar segundo.

Atlético Nacional: ~ 25% de quedar primero, ~ 25% de quedar segundo.

Atlético Bucaramanga: ~ 20% de quedar primero, ~ 30% de quedar segundo.

Deportes Tolima: ~ 10% de quedar primero, ~ 15% de quedar segundo.

Fortaleza CEIF: ~ 10% de quedar primero, ~ 10% de quedar segundo.

Estas cifras suman un total mayor que 100% porque son escenarios independientes (“qué tan probable es que logren 1° o 2°”), no mutuamente excluyentes al 100%.

Pronóstico de la inteligencia artificial

“Teniendo en cuenta la situación actual de la tabla (los tres primeros con 37 pts con 19 fechas jugadas: Medellín, Nacional y Bucaramanga) mi predicción es que:

Primero: Independiente Medellín

Segundo: Atlético Bucaramanga

Motivo: Medellín tiene ventaja por goles (+15) y depende de sí mismo; Bucaramanga viene con buena consistencia, diferencia de goles sólida (+14) y podría superar a Nacional si este no remata con la misma contundencia”.