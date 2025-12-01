CANAL RCN
Deportes

Arde la pelea por ser cabeza de grupo: este es el pronóstico de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ‘anticipó’ quiénes serían los equipos cabeza de grupo en cuadrangulares de fin de año.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fase regular de la Liga BetPlay II-2025 se aproxima a su última jornada con la definición del llamado “punto invisible” en la mira: es el privilegio que obtienen los dos primeros equipos al concluir la fase de todos contra todos, lo que les otorga ventaja en los cuadrangulares semifinales. Actualmente, los clubes que tienen posibilidades claras de quedarse con esas posiciones son Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Fortaleza CEIF y Deportes Tolima.

Probabilidades estimadas

Aquí una estimación, no oficial, basada en su momento de forma, diferencia de gol, localía y necesidad:

¿Quiénes clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha, según la IA?
RELACIONADO

¿Quiénes clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha, según la IA?

  • Independiente Medellín: ~ 35% de quedar primero, ~ 20% de quedar segundo.
  • Atlético Nacional: ~ 25% de quedar primero, ~ 25% de quedar segundo.
  • Atlético Bucaramanga: ~ 20% de quedar primero, ~ 30% de quedar segundo.
  • Deportes Tolima: ~ 10% de quedar primero, ~ 15% de quedar segundo.
  • Fortaleza CEIF: ~ 10% de quedar primero, ~ 10% de quedar segundo.

Estas cifras suman un total mayor que 100% porque son escenarios independientes (“qué tan probable es que logren 1° o 2°”), no mutuamente excluyentes al 100%.

Pronóstico de la inteligencia artificial

“Teniendo en cuenta la situación actual de la tabla (los tres primeros con 37 pts con 19 fechas jugadas: Medellín, Nacional y Bucaramanga) mi predicción es que:

  • Primero: Independiente Medellín
  • Segundo: Atlético Bucaramanga
Boyacá Chicó vs. Millonarios se jugará a puerta cerrada en Tunja
RELACIONADO

Boyacá Chicó vs. Millonarios se jugará a puerta cerrada en Tunja

Motivo: Medellín tiene ventaja por goles (+15) y depende de sí mismo; Bucaramanga viene con buena consistencia, diferencia de goles sólida (+14) y podría superar a Nacional si este no remata con la misma contundencia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, dieciseisavos del Mundial sub-17: fecha, hora y canal para ver

Liga BetPlay

¿Quiénes clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha, según la IA?

Camerún

Captaron a un futbolista de selección siendo infiel: su novia lo expuso con un video viral

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Por qué el Gobierno solo bombardea a las disidencias de Iván Mordisco y no a los otros grupos armados?

El director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), analizó la decisión del Gobierno.

Finanzas personales

Colombianos podrán abrir cuentas y CDT en dólares con reconocido banco: esto debe saber

Este banco confirmó la apertura de nueva oficina y tendrá novedosos productos.

Redes sociales

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

Artistas

Reconocida cantante se desmayó en pleno concierto: esto fue lo que sucedió

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño