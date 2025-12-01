¿Quiénes clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha, según la IA?

La fase de “todos contra todos” entra en su última jornada, y mientras seis equipos ya aseguraron su boleto a los cuadrangulares semifinales, los últimos dos puestos aún están en disputa. Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior de Barranquilla han reservado su participación en la siguiente fase del torneo.

Ahora los focos están puestos en cuatro equipos que pelean por esas dos casillas restantes: América de Cali, Alianza FC, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.

De cara a la fecha 20, la presión es inmensa pues los escenarios son bien definidos, los rivales están claros, y los números en la tabla marcan la diferencia.

¿Quiénes llegan mejor? Análisis de cada aspirante

América de Cali se presenta con 29 puntos y una diferencia de goles de +7, lo que le da una buena posición de partida. En la última jornada visita al Independiente Medellín, un partido de mucho riesgo pues será fuera de casa. Si gana, clasifica sin depender de nadie; un empate también le puede bastar dependiendo del resto de resultados.

Alianza FC, también con 29 puntos, pero diferencia de goles de +3, tiene una misión más directa: enfrenta a Santa Fe en Bogotá. Una victoria lo mete con claridad; un empate lo deja rezagado en la espera de que otros resultados se den.

Independiente Santa Fe acumula 28 puntos y diferencia de +3. El hecho de jugar en casa, en El Campín, le da cierta ventaja, pero sólo le basta ganar para asegurar el cupo; un empate lo deja con pocas rutas adicionales para avanzar.

Águilas Doradas, con 27 puntos, es el que tiene la ecuación más complicada: debe ganar su partido (en casa contra Tolima) y además esperar derrotas de otros rivales o resultados específicos para colarse.

En resumen: América y Alianza llegan con mayor control respecto a sus propias posibilidades; Santa Fe tiene una oportunidad, pero la presión del resultado es máxima; Águilas Doradas dependerá en gran parte de combinaciones externas.

"Mi visión es que los dos equipos que avanzarán a los cuadrangulares semifinales serán América de Cali y Alianza FC", dejó saber la inteligencia artificial con su pronóstico. Las razones:

América tiene la mejor diferencia de goles entre los implicados y tras una racha positiva llega con confianza.

Alianza enfrenta directamente a Santa Fe y, en mi opinión, aprovecha mejor ese escenario de “todo o nada”.

Santa Fe, pese a jugar en casa, tiene la presión de ganar y dependencias externas en caso de empate que lo complican.

Águilas Doradas parece fuera de alcance salvo una combinación ideal de resultados complementarios; la historia reciente y los números no juegan a su favor.

Con esa lógica, Santa Fe y Águilas Doradas se quedarían al margen de la siguiente fase.