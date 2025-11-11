Boyacá Chicó vs. Millonarios se jugará a puerta cerrada en Tunja

A través de un comunicado oficial, el Boyacá Chicó confirmó que el compromiso de este miércoles 12 de noviembre frente a Millonarios, correspondiente a la última fecha de la Liga BetPlay 2025-II, se disputará sin público en las tribunas. La determinación fue adoptada por las autoridades locales de Tunja, lo que impide el ingreso de aficionados tanto del equipo local como del visitante.

El encuentro, que carece de valor competitivo al no tener ninguno de los dos equipos opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, se jugará únicamente con presencia de los planteles, cuerpos técnicos y personal logístico autorizado. La noticia generó malestar en la dirigencia del club boyacense, que expresó su inconformismo con la medida y lamentó no poder contar con el acompañamiento de su hinchada.

Un partido sin hinchas y con descontento institucional

En su comunicado, Boyacá Chicó dejó claro que la restricción no obedece a una decisión del club, sino a exigencias impuestas por las autoridades locales y departamentales. “Boyacá Chicó informa, en contra de sus propios intereses, que el partido ante Millonarios, correspondiente a la última fecha de la Liga, se nos ha obligado, muy a pesar de nuestros intereses de jugar a puerta abierta, a disputarlo a puerta cerrada”, señaló la institución.

La entidad también calificó las condiciones impuestas como “arbitrarias y económicamente inviables”, asegurando que los costos operativos exigidos por el Comité Local de Seguridad y otros entes aumentaban en más de un 280%. Según el comunicado, dichas exigencias desconocen los lineamientos del Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, lo que impidió al club asumir los gastos necesarios para abrir el estadio al público.

Chicó quería contar con hinchas de Millonarios

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la intención inicial era permitir el ingreso de ambas aficiones, especialmente de un sector de hinchas de Millonarios que planeaban viajar a Tunja. Sin embargo, la solicitud fue negada por las autoridades, que priorizaron medidas de control y prevención.

Pese a que el encuentro no tendrá impacto deportivo, el cierre de las puertas representa una pérdida económica para Boyacá Chicó y deja un sabor amargo en la hinchada, que esperaba despedir a su equipo en casa. El partido se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, en un ambiente atípico y silencioso, reflejo de las tensiones que aún persisten entre los clubes y las autoridades en la organización de los eventos futbolísticos en Colombia.