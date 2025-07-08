Linda Caicedo sigue imparable y es nominada importante galardón a nivel mundial

Linda Caicedo, la perla del fútbol colombiano, ha vuelto a acaparar la atención del mundo del deporte. La prestigiosa revista francesa France Football ha anunciado la nominación de la joven delantera al Premio Kopa, un galardón que reconoce a la mejor jugadora sub-21 del planeta.

Esta distinción, que se otorga en la misma ceremonia del Balón de Oro, pone de manifiesto el ascenso de Caicedo y la ubica en un selecto grupo de talentos emergentes a nivel global.

El nombre de Linda Caicedo ha resonado con fuerza en los últimos años, pero su rendimiento en el último año ha sido sencillamente espectacular. Con solo 20 años, la vallecaucana ha demostrado una madurez futbolística y una capacidad goleadora que la han convertido en una figura indispensable tanto para la selección colombiana como para el Real Madrid, su actual club.

"Su presencia en esta lista de élite internacional reafirma que el talento colombiano tiene un lugar entre los mejores del mundo. Hoy, Linda Caicedo nos recuerda que no hay límites para soñar, que el trabajo duro rinde frutos, y que cuando se juega con el corazón, Colombia siempre tiene razones para creer", destacó este jueves la FCF.

¿Con quién compite Linda Caicedo?

La figura del fútbol colombiano y mundial competirá por el premio con Michelle Agyemang (Inglaterra), Wieke Kaptein (Países Bajos), Vicky López (España) y Claudia Martínez Ovando (Paraguay).

La ceremonia de premiación será el 22 de septiembre en París.

Vale la pena resaltar que Linda Caicedo no está dentro del selecto grupo de las 30 futbolistas nominadas al Balón de Oro 2025.

Lista de nominadas al Balón de Oro Femenino

Lucy Bronze (Chelsea)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Klara Bühl (Bayern Múnich)

Sofia Cantore (Juventus-Washington Spirit)

Steph Catley (Arsenal)

Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Emily Fox (Arsenal)

Cristiana Girelli (Juventus)

Esther González (Gotham)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Hannah Hampton (Chelsea)

Pernille Harder (Bayern Múnich)

Lindsey Heaps (Olympique de Lyon)

Chloe Kelly (Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Ewa Pajor (Barcelona)

Clara Mateo (Paris FC)

Alessia Russo (Arsenal)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Caroline Weie (Real Madrid)

Leah Williamson (Arsenal)