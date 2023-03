¿Cuánto dinero recibirán América y Cali por transferencia de Linda Caicedo al Real Madrid?

Ya pasó casi una semana desde que Linda Caicedo fue presentada en Real Madrid femenino, pero el tema sigue siendo punto clave en la agenda del periodismo deportivo colombiano. No es para menos, se trata de la primera jugadora del país en llegar a uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol.

Aunque la fundación de la sección femenil del 'merengue' se haya dado apenas en 2020, obtuvo un subcampeonato en la liga de primera división de España en apenas su primera temporada de competencia y actualmente es segunda en la tabla de aquel rentado detrás del Barcelona.

Sin duda, que la apuesta del Real Madrid, como en todas sus formaciones y categorías, es ambiciosa con las damas. Quieren construir un proyecto que esté a la altura del club y dejarlo como uno de los mejores del mundo y como parte de eso, Linda Caicedo aparece como la piedra angular junto a otras futbolistas de alta calidad como Esther González, Athenea del Castillo, Sandie Toletti y Caroline Weir.

¿Cuánto dinero recibirán América y Cali por Linda Caicedo?

La transferencia de la joven caleña de apenas 18 años deja todavía mucha misterios por descubrir, uno de ellos es la cifra por la que se realizó su traspaso desde Deportivo Cali. Lo que muchos no tenían en cuenta es que Caicedo llegó a la 'casa blanca' en libertad de acción tras terminar contrato con el 'azucarero' en diciembre pasado.

Por otra parte, pudo confirmar que América tampoco recibirá dinero de la negociación. Aunque en el 'escarlata' es en donde la futbolista se formó y debutó profesionalmente en 2019 con tan solo 14 años de edad, tampoco se embolsará algún porcentaje por mecanismo de solidaridad, como está reglamentado por Fifa en el balompié masculino.

"En el fútbol femenino, las transferencias todavía no se manejan como en el masculino, en el cual Fifa ha creado un parámetro para la regla del derecho de formación, que empieza desde que el jugador es joven hasta que cumple los 23 años. Desafortunadamente esto no lo estamos viendo en el fútbol femenino todavía. Aprovecho esta oportunidad para decir que ojalá lleguemos ahí prontamente porque tenemos que también apoyar a los clubes como Marcela y don Tulio Gómez en América de Cali o la gente del Deportivo del Deportivo Cali o Nacional o Junior, los cuales invierten muchísimo dinero en el fútbol femenino y y no están recibiendo eso a cambio porque, como entendemos y sabemos, el fútbol femenino no te trae tanto con el masculino", declaró Cisco Terreros, representante de Linda Caicedo, en diálogo con este portal.

Usualmente, en el fútbol femenino, los movimientos de jugadoras no se dan entre clubes. Es decir, no hay transferencias, sino que las jugadoras negocian contratos cortos para poder luego cambiar de equipo como agente libre. Terreros hizo un llamado para que en Colombia se trabaje ese aspecto para contribuir al crecimiento económico de los clubes y así fortalecer la liga en el país.

"Para nosotros es importante que esto siga creciendo porque si no estamos apoyando a un equipo como el América de Cali o el Deportivo Cali a recibir recibir sus inversiones de regreso, qué motivación les da para seguir adelante y eso como te digo, nos enorgullece mucho que, aunque hay mucha gente que habla mal del fútbol femenino en Colombia, tenemos que también aceptar el sacrificio que estos clubes y estos dueños están haciendo es gigante", sostuvo.

Aunque Linda Caicedo llegó al Real Madrid como agente libre, habría recibido una prima de alrededor 250.000 euros (un poco más de $1.283.000.000 colombianos), al momento de la firma del contrato, de acuerdo al medio español GOAL. Esto con el objetivo de seducir a la colombiana y convencerla de rechazar otras 18 ofertas formales que recibió, según confirmó Cisco Terreros a NoticiasRCN.com.