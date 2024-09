Linda Caicedo le respondió a sus críticos: "Gracias a quienes no juzgan o dañan"

El domingo pasado, la Selección Colombia Femenina Sub-20 quedó por fuera del Mundial de la categoría al perder por la vía de los penaltis (0-3) contra Países Bajos, luego de empatar 2-2 en los 120' minutos. Las dirigidas por Carlos Paniagua sufrieron una dolorosa eliminación en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Linda Caicedo, capitana de la 'amarilla', finalmente se pronunció.

Caicedo no contuvo sus lágrimas tras la derrota en el escenario vallecaucano. La jugadora del Real Madrid tenía la ilusión de darle el título orbital a la hinchada 'cafetera', la cual acompañó a esta selección en Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, le hizo falta precisión en la definición y no logró liquidar a la 'naranja mecánica'.

Recordemos que la 'amarilla' estuvo a 5' minutos de avanzar a las semifinales. Colombia ganaba por 2-1 gracias a un estupendo doblete de Karla Torres; no obstante, Inske Weiman venció el arco custodiado por Luisa Agudelo y forzó la prórroga. En el agregado, Caicedo desaprovechó una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja y en los penaltis fueron 'aplastadas'.

Femke Liefting hizo lo que quiso durante la tanda y logró intimidar a las cobradoras colombianas. Atajó los cobros de Gabriela Rodríguez y Juana Ortegón; mientras que Liz Katerine Osorio la 'mandó a las nubes'. Caicedo, quien tuvo que ver como las tres neerlandesas inflaban las redes, se quedó sin cobrar.

Linda Caicedo y su dolor por la eliminación del Mundial Femenino Sub-20

"Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa, duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos, que mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría, darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia", fueron las palabras de la atacante 'merengue' en sus redes sociales.

Así fue la emotiva publicación de Linda Caicedo