Linda Caicedo y Luis Díaz están nominados a mejores jugadores del planeta

Los Globe Soccer Awards son unos premios organizados por la Asociación de Clubes Europeos y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores de Fútbol.

En esos premios fueron nominados a mejores jugadores del mundo los colombianos Luis Díaz y Linda Caicedo, en las ramas masculina y femenina, respectivamente.

Entre las nominadas entre las futbolistas a este galardón están la española Alexia Putellas y la brasileño Debinha.

En la categoría masculina pinta como favorito el francés Karim Benzema, quien viene de ganar el Balón de Oro. También están el polaco Robert Lewandowski, el brasileño Vinicius y el alemán Kimmich, entre otros, además del colombiano Díaz.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/1jkI5FWy3N