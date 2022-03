Messi dejó preocupados a todos los argentinos: “Después del mundial me voy a tener que replantear”

Este viernes se cerró la jornada número 17 de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, donde la Selección de Argentina logró despedirse de su gente con una goleada 3 goles a 0 frente a la Selección de Venezuela, en la Bombonera, donde la gente le mostró el cariño al equipo de Lionel Scaloni en el último partido de local de los ‘gauchos’.

Luego de finalizar el partido, Lionel Messi, una de las figuras del partido, dio declaraciones a la prensa que prendieron las alarmas a todos los hinchas de la ‘Albiceleste’, teniendo en cuenta que no dejó clara su continuidad con la selección después del Mundial de Catar, donde ya se encuentran clasificados.

“Pienso en lo que viene ahora, en Ecuador. Después del mundial me voy a tener que replantear muchas cosas”, agregó el ‘10’ de la Selección de Argentina.

De igual forma, Lionel Messi, se mostró contento por el acompañamiento de la gente en el estadio La Bombonera, siendo este su último partido en condición de local en las Eliminatorias y también puede ser el último partido de Messi en Argentina.

“La verdad que no esperábamos menos de nuestra hinchada. La unión que hay entre la gente y la selección es increíble. Soy muy feliz con la selección. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Cada vez que vengo a Argentina me lo demuestran. Hoy terminamos antes del Mundial de una manera muy buena, porque creo que no volvemos al país”, finalizó Messi.

Con estas declaraciones, Messi, prendió las alarmas en todos los seguidores argentinos, teniendo en cuenta comenzó a despedirse de sus seguidores en la Bombonera, asegurando que por ahora piensa en Catar 2022 y en hacer una buena actuación. ¿Se va Leo de la Selección?

Declaraciones de Lionel Messi