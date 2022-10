¿Qué colombianos hay? Messi lidera listado de los 100 mejores futbolistas de la historia

A lo largo de los años se ha abierto una gran discusión acerca de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Zidane, Alfredo Di Stefano y muchos más, han sido nombrados por varios portales como candidatos a quedarse con este rótulo.

El que se atrevió a dar su listado del top 100 de mejores jugadores de toda la historia del fútbol fue la reconocida revista británica Four Four Two, que decidió hacerle ajustes al ranking que ya había publicado en 2017, realizando cambios importantes, como por ejemplo el que hizo en el top-5.

El líder del listado ahora es Lionel Messi, seguido por su compatriota Diego Armando Maradona. Lo polémico de esto es que Pelé ni siquiera está dentro de los tres primeros, sino que bajó a la cuarta posición, mientras que el podio lo completa Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario completan el top-10. Otra de las grandes novedades es la salida de Alfredo Di Stéfano de este último grupo y su descenso a la casilla 12, algo similar a Ronaldinho, que ahora ocupa el puesto 26. Increíble.

Aunque no ha sido tan discutido, sí hay quienes han reclamado que Messi esté por encima de Maradona o Pelé, pero para no dar margen a especulaciones, la revista dio su explicación al respecto.

"En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. La cantidad de sus goles palidece en comparación con su belleza”, argumentó Four Four Two.

“Ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante 10 años y entre los dos primeros durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”, añadió.

Por otro lado, la revista también explicó el por qué de la elección de Maradona por debajo de Messi, pero por encima de Pelé, quien también fue superado sorpresivamente por Cristiano Ronaldo.

“Pelé marcó más goles. Cristiano Ronaldo ha ganado más trofeos. Ambos han vivido vidas más estables que el ex adicto a la cocaína con sobrepeso que ocupa el segundo lugar en esta lista, cuya relación con el fútbol se volvió cada vez más tensa a medida que su carrera continuaba. Si has visto a Diego Maradona con una pelota de fútbol en los pies, lo entenderás”.

La actualización de la lista de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos por la revista Four Four Two no incluye a ningún jugador colombiano. Ni siquiera a Carlos Valderrama, Faustino Asprilla o Falcao García.

Los 100 mejores futbolistas de la historia para Four Four Two