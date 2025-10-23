CANAL RCN
¿Messi vuelve al fútbol argentino? Este será su nuevo club a partir de 2026

Lionel Messi sorprende con su nuevo equipo en Argentina: Leones de Rosario F.C., fundado por su familia, debutará en la Primera C en 2026.

Lionel Messi
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:25 a. m.
Lionel Messi encontró una nueva forma de seguir vinculado con el fútbol argentino sin dejar el Inter Miami.

Desde Rosario, su ciudad natal, la familia del capitán de la Selección Argentina dio un paso histórico al fundar su propio club. Se trata de Leones de Rosario Fútbol Club, una institución que acaba de obtener la afiliación directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que competirá oficialmente en la Primera C a partir de la temporada 2026.

Leones de Rosario, el club de la familia Messi

Según el Boletín Oficial N.º 6752, emitido por la AFA el pasado 11 de septiembre, se aprobó la incorporación del club rosarino bajo el sistema de afiliación directa, lo que le permitirá debutar sin atravesar las divisiones más bajas ni disputar el Torneo Promocional Amateur.

La invitación formal fue realizada por el Comité Ejecutivo de la AFA, que confirmó la participación de Leones en la Primera C 2026, donde competirá con equipos históricos como Central Córdoba y Argentino de Rosario.

El equipo está presidido por Matías Horacio Messi, hermano mayor de Lionel, mientras que su hermana María Sol Messi figura como vocal suplente.

Además, el sobrino Tomás Matías Messi aparece como revisor de cuentas suplente. La dirección técnica está a cargo de Víctor “Chapa” Zapata, exfutbolista de River y Vélez, quien recientemente dirigió a Atlas en el mismo torneo.

La manera de Messi de seguir cerca de Rosario

Aunque muchos soñaban con verlo vestir nuevamente la camiseta de Newell’s Old Boys como futbolista, Lionel Messi decidió estar presente en el fútbol argentino desde otro rol.

Leones de Rosario, fundado el 2 de enero de 2015 en la localidad de Alvear, ya compite en la liga rosarina, donde marcha puntero en la Zona Permanencia.

Con la nueva afiliación, el proyecto familiar del astro argentino se consolida como un semillero que promete darle protagonismo a Rosario dentro del fútbol nacional.

