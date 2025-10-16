CANAL RCN
Deportes

Así festejó Lionel Messi la clasificación de Argentina frente a Colombia en el Mundial sub-20

Lionel Messi también se pronunció mediante sus redes sociales sobre la clasificación de Argentina y eliminación de Colombia.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
01:40 p. m.
La clasificación de Argentina Sub-20 a la final del Mundial generó una ola de orgullo y emoción entre los hinchas albicelestes, y no tardó en llegar la reacción del máximo ídolo del fútbol argentino: Lionel Messi. El astro del Inter Miami, campeón del mundo en Catar 2022 y referente absoluto del combinado nacional, utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo juvenil tras vencer 1-0 a Colombia en las semifinales disputadas la noche del miércoles 15 de octubre.

El encuentro fue intenso de principio a fin. Argentina mostró mayor efectividad en los 90 minutos y logró imponerse ante una Colombia combativa, que tuvo ocasiones claras, pero falló en la definición. El gol de la victoria terminó siendo suficiente para asegurar el boleto a la gran final del torneo, despertando el entusiasmo de toda una nación que sigue de cerca el rendimiento de sus nuevas promesas.

“Vamos, a la final”: el mensaje del capitán

A través de sus redes sociales, donde reúne más de 500 millones de seguidores en todo el mundo, Lionel Messi compartió un mensaje breve pero lleno de orgullo y emoción. “Vamos, a la final!! Felicitaciones a todos!! Grande ‘Toto’ Silvetti!!”, escribió el capitán de la selección mayor, destacando especialmente al delantero argentino que marcó el gol de la clasificación.

El mensaje rápidamente se viralizó y recibió miles de reacciones de aficionados y futbolistas, que ven en las palabras de Messi una muestra de respaldo y conexión entre generaciones. La figura del rosarino sigue siendo un faro de inspiración para los jóvenes talentos que buscan seguir sus pasos y mantener la esencia ganadora de la selección argentina.

Orgullo y respaldo de los campeones del mundo

Messi no fue el único campeón de Catar 2022 en pronunciarse. Figuras como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul también expresaron su alegría por el logro de los juveniles, destacando la entrega y el nivel mostrado a lo largo del torneo. La clasificación a la final refuerza la idea de continuidad en el proceso formativo argentino, donde el trabajo, la disciplina y el sentido de pertenencia siguen marcando la diferencia.

Con el apoyo de Messi y el respaldo de toda una generación dorada, Argentina Sub-20 se alista para disputar el título mundial con la motivación de representar el futuro de una camiseta que nunca deja de soñar.

