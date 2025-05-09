CANAL RCN
Deportes

Lo que no se vio: Messi ‘armó’ pelea en el túnel contra venezolanos y por poco se van a golpes

Lionel Messi encaró a los jugadores venezolanos en el túnel del Monumental y por poco se forma una gran pelea.

Messi
Foto: @SOLOVENEX_

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
01:11 p. m.
La goleada de Argentina 3-0 frente a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó imágenes de fútbol de alto nivel, pero también un episodio inesperado que no apareció en la transmisión internacional. En el túnel del estadio Monumental de Núñez, justo en el entretiempo, Lionel Messi protagonizó un cruce con el capitán venezolano Tomás Rincón, generando uno de los momentos más comentados de la jornada.

El astro argentino, al ingresar rumbo a los camerinos, buscó directamente al experimentado mediocampista de la Vinotinto. Todo indica que la confrontación surgió a raíz de una acción brusca en el primer tiempo.

Messi, visiblemente molesto, encaró a Rincón con palabras fuertes y gestos que sorprendieron a quienes se encontraban cerca. De inmediato, varios futbolistas de ambas selecciones intervinieron para evitar que la situación escalara.

La reacción de los jugadores y el impacto en redes

El enfrentamiento pudo terminar en golpes, de no ser por la rápida reacción de compañeros y rivales que contuvieron a los protagonistas. Lo que quedó fue un intercambio de insultos y un ambiente caliente que acompañó el regreso de ambos equipos al vestuario.

Aunque en la televisión internacional no se mostró nada del incidente, en redes sociales rápidamente circularon imágenes y videos grabados desde el sector cercano al túnel, que se viralizaron en cuestión de minutos.

El episodio llamó la atención porque Messi, habitualmente identificado con la calma y el liderazgo sereno, dejó ver su costado más temperamental. Del lado venezolano, Rincón, fiel a su estilo combativo, tampoco dio un paso atrás, lo que aumentó la tensión del momento.

Una noche que no pasó inadvertida

El cruce entre Messi y Rincón terminó quedando como una de las escenas más comentadas de la fecha, incluso por encima de algunos resultados. Para la Albiceleste, el triunfo los mantiene firmes en la cima de la tabla, mientras que para Venezuela la derrota significó un golpe en sus aspiraciones de clasificación.

Más allá de lo deportivo, lo ocurrido en el túnel del Monumental confirma que las Eliminatorias Sudamericanas no solo son intensas dentro de la cancha, sino también fuera de ella, con episodios inesperados que refuerzan el carácter pasional del fútbol de la región.

