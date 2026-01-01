CANAL RCN
Liverpool volvió a perder puntos en Anfield: ¿a cuántos quedó del liderato?

Liverpool no logra levantar cabeza en el fútbol inglés y este primero de enero volvió a dejar puntos en condición de local.

Liverpool
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 01 de 2026
03:53 p. m.
El Liverpool inició el año 2026 con mal pie tras no pasar del empate 0-0 en casa este jueves ante el Leeds, en la 19ª fecha del campeonato inglés.

El vigente campeón de la Premier League no fue capaz de reflejar en el marcador su tímido aunque constante dominio del juego.

Los Reds, cuartos con 33 puntos, recortan una unidad respecto al Aston Villa (3º, 39 puntos), el último miembro del podio, que había perdido 4-1 el martes en Londres ante el líder Arsenal (45 puntos). De esta manera, los rojos quedaron a 12 puntos del liderato y cada vez se aleja más de la chance de mantener el título de Premier esta temporada.

Manchester City (2º, 40 puntos), puede abrir hueco con su vecino del norte de Inglaterra en caso de victoria este jueves ante el Sunderland (7º).

En Anfield, el Liverpool realizó una prestación insípida y poco alentadora, con escasos jugadores destacados, mientras su estrella egipcia Mohamed Salah se halla disputando la Copa de África con su selección.

Hugo Ekitiké (33') y Virgil van Dijk (70'), protagonizaron sendas ocasiones, pero sus remates de cabeza no encontraron portería.

Aunque el Leeds se centró principalmente en defenderse, estuvieron a punto de dar la campanada con un gol de Dominic Calvert-Lewin anulado por fuera de juego (81'). El delantero inglés había saltado al terreno de juego desde el banquillo pocos minutos antes.

El 16º de la Premier League encadenó este jueves su sexto partido consecutivo sin perder en liga.

El Liverpool había ganado sus tres últimos partidos en la Premier League. Sus próximos rivales serán Fulham y Arsenal.

