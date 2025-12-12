Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

La tensión en Liverpool continúa creciendo y parece alcanzar uno de sus puntos más críticos tras las declaraciones recientes de Mohamed Salah, quien confesó en una entrevista que no mantiene relación con el entrenador Arne Slot, insinuó su posible salida del club y dejó entrever que “alguien no lo quiere” en la institución. Estas afirmaciones, que rápidamente dieron la vuelta al mundo del fútbol, encendieron las alarmas entre los aficionados y dentro de la propia entidad, que atraviesa un momento deportivo clave mientras lidia con un conflicto interno que salpica la estabilidad del vestuario.

La situación se agravó cuando Slot decidió no convocar al delantero egipcio para el partido frente al Inter de Milán por la Champions League. Aunque el club no ofreció una explicación oficial más allá de la decisión técnica, el contexto dejó claro que se trataba de una consecuencia directa del terremoto mediático que generaron las palabras del jugador. La ausencia de Salah aumentó la incertidumbre entre los hinchas, que temen que el vínculo entre la estrella africana y el equipo esté cerca de romperse definitivamente.

RELACIONADO La razón por la que Luis Díaz terminó involucrado en el caos de Liverpool con Mohamed Salah

Slot reconoce un encuentro clave con Salah

En la rueda de prensa previa al siguiente compromiso por Premier League frente al Brighton & Hove Albion, Arne Slot abordó con cautela la situación. Sin entrar en detalles, confirmó que tenía programada una conversación directa con Salah para buscar una solución.

“Hablaré con él esta mañana. Según lo que ocurra en la conversación, decidiremos para mañana”, explicó el técnico neerlandés, dejando claro que el futuro inmediato del jugador depende de ese diálogo privado.

Slot también pidió no profundizar en el tema ante los medios: “Creo que la próxima vez que hable sobre ‘Mo’ tiene que ser con él y no aquí en la rueda de prensa. Puedes intentarlo, pero no hay mucho más. Después del partido contra el Sunderland hubo muchas conversaciones entre el club, él, sus representantes y yo”.

RELACIONADO Estos son los precios de las boletas más económicas para los partidos de Colombia en el Mundial

La decisión en Champions y un mensaje entre líneas

Respecto a su ausencia en la Champions, el técnico explicó que la decisión fue tomada en conjunto con la institución: “Tomamos esa decisión como club y yo fui parte de esa decisión. Siempre estoy en contacto con la gente del club, pero poner o no a un jugador recae en mí”, detalló, dando a entender que, aunque hubo diálogo interno, la determinación final fue suya.

El caso Salah sigue abierto y mantiene en vilo a Liverpool. El encuentro entre entrenador y jugador definirá si el conflicto puede encaminarse o si, por el contrario, se profundiza una fractura que podría acelerar la salida de una de las máximas figuras del club en la última década.