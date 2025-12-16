Condenan a 21 años al conductor que arrolló a multitud durante celebración del Liverpool FC

Un tribunal penal de Liverpool condenó este martes a 21 años y medio de prisión a Paul Doyle, el hombre que en mayo pasado arremetió con su vehículo contra una multitud de aficionados durante la celebración del título de la liga inglesa del Liverpool FC, dejando 134 personas heridas, entre ellas un bebé de seis meses.

El juez Andrew Menary concluyó que el acusado “perdió el control en un arrebato de ira” y actuó con la clara intención de abrirse paso entre los peatones “sin importar las consecuencias”.

En su fallo, el magistrado fue enfático al señalar que Doyle “utilizó su vehículo como un arma extremadamente peligrosa” y tuvo múltiples oportunidades para detenerse, pero decidió continuar.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo, cuando miles de aficionados se congregaban en el centro de Liverpool para celebrar el decimonoveno título de liga del club.

De acuerdo con la Fiscalía, Doyle, de 54 años, se desplazaba en su automóvil para recoger a un amigo que participaba en los festejos, cuando quedó rodeado por la multitud y reaccionó de manera violenta.

Durante la audiencia, el juez cuestionó duramente la conducta del acusado. “Es casi imposible comprender cómo cualquier persona con buen juicio podría haber actuado como usted lo hizo. Conducir un vehículo contra multitudes de peatones con tal desprecio por la vida humana desafía toda comprensión ordinaria”, afirmó.

Doyle volvió a romper en llanto mientras se leían las declaraciones de las víctimas, quienes relataron las graves lesiones físicas sufridas y las secuelas psicológicas que aún enfrentan, como pesadillas recurrentes y temor a los espacios concurridos.

Según la policía, unas 50 personas requirieron hospitalización tras el ataque. La víctima más joven fue un bebé de seis meses, que salió despedido de su cochecito, aunque, de manera milagrosa, no sufrió heridas de gravedad.

En medio del caos, un hombre logró subirse al vehículo en movimiento y detenerlo, acción clave para la captura inmediata del conductor.

Las imágenes captadas por una cámara instalada en el automóvil, difundidas durante la audiencia, muestran a Doyle gritando e insultando a los peatones mientras avanzaba contra ellos. Desde el inicio, las autoridades descartaron que se tratara de un acto terrorista.

Aunque el acusado se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua, el juez tuvo en cuenta que no había cometido delitos en los últimos años.

Si bien recordó que Doyle acumuló varias condenas entre los 18 y 22 años, incluida una pena de 12 meses de prisión, destacó que no había reincidido desde entonces.

Tras declararse inicialmente no culpable, Paul Doyle admitió finalmente haber arrollado deliberadamente a la multitud y, el pasado 26 de noviembre, aceptó los 31 cargos en su contra, entre ellos el intento de causar lesiones graves de forma voluntaria, lo que puso fin al juicio.

La sentencia busca cerrar uno de los episodios más traumáticos vividos recientemente en la ciudad de Liverpool, marcado por la violencia en un día que debía ser de celebración.