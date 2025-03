Liverpool y su terrible recuerdo con el árbitro designado para duelo vs. PSG

Este martes 11 de marzo, Liverpool se verá las caras con París Saint-Germain para disputar un partido correspondiente a los octavos de final de vuelta de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Arne Slot, quienes se impusieron por 0-1 en el Parque de los Príncipes, irán por la clasificación en Anfield. István Kovács, árbitro rumano, será el encargado de impartir justicia en Merseyside.

Los 'reds' están ilusionados séptima 'Orejona' tras los títulos conseguidos en 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05 y 2018-19. Liverpool fue primero en la fase de liguilla después de reclamar siete triunfos y sufrir una derrota. Pues bien, se volverán a ver las caras con un PSG que mereció más en la ida y que quiere dar el 'golpe' en el emblemático estadio inglés.

Kovács solo le ha dirigido un partido a Liverpool. Estuvo presente en la ida por los octavos de final de la Champions 2022/23 contra Real Madrid. El partido tuvo un comienzo inmejorable para la escuadra de Jürgen Klopp, pues antes de que se cumplieran los primeros 15' ya ganaban por 2-0 gracias a los goles de Darwin Núñez y Mohamed Salah.

Para el lamento del cuadro local, el equipo de Carlo Ancelotti logró empatar antes de que finalizara el primer tiempo por un doblete de Vinicius Jr. A dos minutos del arranque del complemento llegó el gol de Éder Militão y Karim Benzema se reportó con otras dos anotaciones para establecer el lapidario 2-5. Los 'merengues' ganaron 1-0 en el Santiago Bernabéu y eliminaron a los 'rojos'.

Entretanto, Kovács le ha dirigido cuatro partidos a PSG, club que logró un saldo de dos triunfos (5-0 vs. Galatasaray y 1-4 vs. Barcelona) y el mismo número de derrotas (4-1 vs. Newcastle y 1-0 vs. Bayern Múnich).

Liverpool vs. PSG por Champions League: cuerpo arbitral

Árbitro: István Kovács (Rumania).

István Kovács (Rumania). Árbitro Asistente #1: Mihai Marica (Rumania).

Mihai Marica (Rumania). Árbitro Asistente #2: Ferencz Tunyogi (Rumania).

Ferencz Tunyogi (Rumania). Cuarto Árbitro: Horațiu Feșnic (Rumania).

Horațiu Feșnic (Rumania). VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Bastian Dankert (Alemania). AVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Liverpool vs. PSG por Champions League: hora y dónde ver