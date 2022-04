Llaneros FC, envuelto en una nueva polémica en el FPC: “algo pasó de afuera, ustedes saben..."

Las polémicas en el fútbol colombiano no paran, en esta oportunidad se presentó en el Torneo de la segunda división el pasado viernes 15 de abril, al momento que se enfrentaron Atlético de Cali vs. Llaneros por la fecha 13 del Torneo Betplay, donde el equipo de Villavicencio logró la victoria tres goles a uno.

Durante los 90 minutos, se pudo observa la superioridad de Llaneros frente al Atlético, algo que puede pasar en el fútbol. La polémica llegó al momento de la rueda de prensa, donde el exjugador y ahora entrenador Giovanni Hernández, dejo ver entre líneas que hubo irregularidades “de afuera” con sus jugadores, lo que hizo que se prendieran las alarmas, teniendo en cuenta el antecedente reciente que tiene Llaneros.

En rueda de prensa post partido, el entrenador del Atlético aseguró que su equipo, es un equipo totalmente desconocido, dejando ver que sus jugadores no querían jugar, correr ni mucho menos buscar la victoria.

"Estoy mirando qué es lo que sucedió hoy, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro, ustedes saben a qué me refiero. Vamos a ser sinceros, yo he sido un buen perdedor, yo siempre salgo, doy la mano y doy la cara porque esto es fútbol, es de valientes, hoy pasó algo, algo pasó... Ustedes saben a qué me refiero, hay algo que le ha hecho daño al fútbol, ustedes saben, ustedes no son ningunos bobos señores periodistas, hay algo que le ha hecho daño al fútbol", señaló el entrenador.

De igual forma, señaló "Lo que pasó con el equipo hoy no es fútbol, es otra cosa. Tengo la corazonada, la seguridad y la certeza, conozco a mi equipo, sé que me da y que no me da”.

Pelea en la tabla de posiciones

Con la victoria obtenía en la ciudad de Cali, Llaneros logró subir varias posiciones y se encuentra parcialmente clasificado a la siguiente ronda, ya que, se encuentra en la octava posición con 16 unidades a tan solo dos fechas de finalizar el todos contra todos en la segunda división.

Mientras que Atlético se quedó en la casilla 11 con 14 unidades, alejándose cada vez más de estar en la fiesta de mitad de año. Por tal motivo, se prendieron las alarmas sobre la fuerte polémica que desató el exjugador de la Selección Colombia.