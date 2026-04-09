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Apoteósico recibimiento a Santa Fe en el estadio El Campín previo al duelo ante Peñarol por Libertadores

Santa Fe recibió un apoteósico apoyo en El Campín antes de enfrentar a Peñarol por Copa Libertadores. Hinchas llenaron la previa con cánticos, bengalas y pasión.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
08:05 p. m.
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La ilusión continental volvió a encenderse en Bogotá. Sobre las 7:10 p.m., el bus de Independiente Santa Fe llegó al Estadio El Campín para afrontar su debut en la Copa Libertadores frente a Peñarol.

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Aunque el partido estaba programado para las 9:00 p.m., la verdadera fiesta comenzó mucho antes. Cientos de hinchas se congregaron en la carrera 30 para brindarle un recibimiento inolvidable al equipo, demostrando que la pasión sigue intacta pese al momento irregular en la liga local.

Un recibimiento lleno de color y pasión en Bogotá

El ambiente en las afueras del estadio fue impresionante. Banderas, bengalas, pólvora y cánticos acompañaron la llegada del equipo, que se vio arropado por su gente en un momento clave de la temporada.

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El bus avanzó lentamente entre la multitud, mientras los aficionados coreaban y alentaban sin parar. Fue un recibimiento “apoteósico”, como lo describieron varios asistentes, que no dudaron en hacerse presentes para apoyar al equipo en su regreso al torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Pese a los resultados recientes en la liga, la hinchada dejó claro que en la Libertadores la historia es distinta. “Aquí empieza otra historia”, era uno de los mensajes que más se repetía entre los seguidores cardenales.

Santa Fe busca cambiar su presente en Libertadores

El equipo bogotano llega a este compromiso con la necesidad de dar un golpe de autoridad. Enfrente tendrá a un rival histórico como Peñarol, que también quiere arrancar con pie derecho en el grupo.

Más allá de lo que ocurra en la cancha, el apoyo de la hinchada ya marcó el tono de la noche. El recibimiento en El Campín fue una muestra de fidelidad y esperanza, un impulso anímico que puede ser clave en el rendimiento del equipo.

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