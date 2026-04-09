El dinero adicional que recibiría Santa Fe si vence a Peñarol en la Copa Libertadores

Se acabó la espera. Este jueves 9 de abril, Independiente Santa Fe debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores recibiendo en El Campín a Peñarol, uno de los históricos del continente.

El compromiso, válido por la fecha 1 del grupo E, se jugará a las 9:00 p.m. y marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos en este certamen.

Bajas de Santa Fe para enfrentar a Peñarol

El equipo bogotano llega con la ilusión de hacerse fuerte en casa, aunque con algunas bajas importantes. El técnico afrontará el duelo sin los laterales Yeicar Perlaza y Mateo Puerta por lesión, mientras que el arquero Andrés Mosquera Marmolejo está en duda.

Por su parte, Peñarol llega motivado tras su reciente victoria en la liga uruguaya y con la intención de mejorar su participación del año pasado.

El millonario premio que está en juego en el partido

Más allá del resultado deportivo, hay un incentivo económico que toma protagonismo. En la fase de grupos, la Conmebol entrega un millón de dólares por cada partido como local, lo que garantiza ingresos importantes para los clubes participantes. Sin embargo, el verdadero premio adicional llega con el rendimiento en cancha.

Por cada victoria en esta instancia, los equipos reciben 340.000 dólares como bono al mérito deportivo. En el caso de Santa Fe, un triunfo ante Peñarol representaría aproximadamente $1.237 millones de pesos colombianos, una cifra significativa para las finanzas del club.

Este incentivo convierte cada partido en una oportunidad no solo deportiva, sino también económica. Incluso, a lo largo de la fase de grupos, los clubes pueden acumular más de 2 millones de dólares adicionales si logran buenos resultados.

Para Santa Fe, ganar en casa no solo significaría arrancar con pie derecho en la Libertadores, sino también asegurar un ingreso clave.