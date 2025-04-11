CANAL RCN
Deportes

Los partidazos de la Champions League que se perdería Luis Díaz tras su expulsión vs. PSG

El extremo colombiano marcó un doblete en el Parque de los Príncipes, pero vio la roja directa y ahora será suspendido.

Luis Díaz Hakimi Champions
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
05:00 p. m.
Luis Díaz rezó y pecó en el partido donde el Bayern Múnich se enfrentó al PSG en la cuarta fecha de fase de liga de la Champions, donde visitaron el Parque de los Príncipes. El extremo colombiano marcó un doblete de golazos, pero antes de terminar los primeros 45 minutos, se fue expulsado.

El árbitro central del compromiso le había mostrado la tarjeta amarilla, pero tras una revisión en el monitor del VAR, determinó que la entrada de Díaz sobre el marroquí Achraf Hakimi merecía ser castigada con roja directa.

¿Cuántos partidos se perderá Luis Díaz tras la expulsión vs. PSG?

Luego de este castigo disciplinario al guajiro, el técnico Vincent Kompany no solo tuvo que replantear el partido frente al PSG, sino que también tendrá que modificar la estructura para los próximos encuentros en Champions, pues Díaz es uno de los titulares indiscutibles.

Si bien la regla de la UEFA es que una roja directa solo da una fecha de suspensión correspondiente al próximo juego, el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA puede ampliar la sanción si considera que la falta fue grave. Habrá que ver si la lesión de Hakimi podría dejar a 'Lucho' por fuera más tiempo del esperado.

Por ejemplo, Dani Carvajal, del Real Madrid, recibió dos fechas de suspensión tras agredir a un rival en el duelo frente a Marsella en la fecha 1, mientras que Di Lorenzo, del Napoli, solo recibió una tras interrumpir una acción manifiesta de gol vs. Manchester City.

Los partidos que se pierde Luis Díaz en la Champions

De entrada, Díaz no estará disponible para el partido donde el Bayern Múnich visitará al Arsenal en Londres, por lo que será una dura baja, principalmente considerando que el Bayern tiene una nómina corta cuando se habla de hombres en ataque.

En caso de que la sanción suba a dos fechas de suspensión, el colombiano tampoco podría actuar en el compromiso donde su equipo recibirá a Sporting de Lisboa en el Allianz Arena.

