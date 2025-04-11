¿Roja injusta? Luis Díaz, protagonista: doblete y expulsado sobre el final

El colombiano Luis Díaz fue el gran protagonista del primer tiempo en el intenso duelo entre el París Saint-Germain y el Bayern Múnich, disputado este martes 4 de noviembre en el Parque de los Príncipes. El delantero guajiro vivió una primera mitad llena de contrastes: pasó de ser la figura absoluta del encuentro con un doblete espectacular, a quedar expulsado en los minutos finales tras una dura falta sobre Achraf Hakimi que cambió por completo el panorama del compromiso.

El Bayern se fue al descanso con ventaja de 2-0 gracias a las dos anotaciones del colombiano, quien volvió a demostrar su capacidad goleadora y su instinto dentro del área. Sin embargo, el cierre de la primera parte estuvo marcado por una acción desafortunada que empañó su brillante actuación.

Un inicio demoledor del colombiano

Díaz había tenido un comienzo soñado. En apenas cuatro minutos, abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el área parisina y definir con categoría. Luego, al minuto 33, presionó alto, robó el balón a Marquinhos y definió con potencia para poner el 2-0 parcial. Sus intervenciones encendieron la ilusión bávara y silenciaron a los hinchas locales que no podían contener la sorpresa ante la contundencia del colombiano.

Durante gran parte del primer tiempo, el Bayern fue superior, liderado por un Luis Díaz que parecía imparable, combinando velocidad, técnica y agresividad ofensiva. Pero el destino tenía preparado un giro inesperado.

De la gloria a la expulsión

En una jugada sin mayor peligro sobre la mitad del campo, Díaz perdió el balón ante Achraf Hakimi y, en un intento de recuperarlo, se lanzó con fuerza desmedida sobre el lateral marroquí, impactando el tobillo izquierdo del defensor. El árbitro central mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, cambió la decisión y expulsó con roja directa al colombiano.

Hakimi, visiblemente afectado, abandonó el terreno de juego entre lágrimas, mientras el delantero del Bayern se retiraba cabizbajo y consciente de la gravedad de la acción. Así, Luis Díaz pasó de ser el héroe del primer tiempo a quedar en el ojo del huracán en apenas unos minutos, en una noche que será recordada tanto por su brillantez goleadora como por su desafortunada expulsión.