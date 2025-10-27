Alfonso Cañón explotó tras derrota de Santa Fe ante Millonarios y envió fuerte mensaje a jugadores

Millonarios venció 1-0 a Independiente Santa Fe en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025, dejando al actual campeón prácticamente sin opciones de clasificar a los cuadrangulares.

La derrota no solo golpeó a la hinchada cardenal, sino que también desató la furia de uno de sus más grandes ídolos: Alfonso Cañón, histórico exjugador y referente santafereño.

Santa Fe, sin rumbo y con el cupo en riesgo

El conjunto dirigido por Francisco López volvió a mostrar un juego sin profundidad ni carácter en el estadio El Campín. Con este resultado, Santa Fe quedó al borde de la eliminación, un escenario que parece repetirse cada vez que el equipo levanta una estrella.

Los cardenales ahora deben visitar a Junior de Barranquilla y cerrar la fase regular recibiendo a Deportivo Cali y Alianza FC, dos rivales directos en la lucha por entrar al grupo de los ocho.

“Para eso les pagan”: el reclamo del ídolo

Tras la derrota, Alfonso Cañón habló para La Página Deportiva y no ocultó su indignación con la actitud de los jugadores:

“Jugadores sin ganas, sin deseos, sin luchar esa camiseta. Que luchen la camiseta, que para eso les pagan, para eso tienen un contrato… Tienen que luchar por la hinchada que viene cada ocho y quince días. Hay que sudar la camiseta”.

El exdelantero, considerado uno de los máximos ídolos en la historia del club, hizo un llamado directo al compromiso y la identidad de equipo que, según él, se ha perdido en Santa Fe.

Mientras la hinchada pide una reacción inmediata, el equipo deberá recomponerse rápido si quiere mantener viva la ilusión de clasificar y no repetir el mal cierre que suele acompañar sus campañas posteriores al título.