Harold Santiago Mosquera reveló la lesión que habría sufrido: alarmas encendidas

Independiente Santa Fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, jugó en la noche del 25 de noviembre, vs. Tolima, por la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025.

Los 'cardenales' perdieron 1-2 tras ser superados en el primer tiempo y, a pesar de que tuvieron un hombre más durante todos los segundos 45 minutos, no pudieron conseguir el empate.

Sin embargo, el único golpe no fue la derrota, sino también que Harold Santiago Mosquera, una de sus grandes figuras, se lesionó en el cierre del primer tiempo y todo indica que no podrá volver a jugar con Independiente Santa Fe.

Esta sería la lesión que habría sufrido Harold Santiago Mosquera en el Independiente Santa Fe vs. Tolima

Cuando se acabó el partido, Harold Santiago Mosquera atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y reconoció que lo más probable es que no alcance a estar en ninguno de los tres partidos que le restan a Independiente Santa Fe en el cuadrangular.

"Tuve un desgarro, nos toca esperar el diagnóstico exacto, pero lo que sabemos es que es un desgarro", detalló Harold Santiago Mosquera.

"Lo más probable es que no me alcance. La verdad es que todo este tiempo sabía que podía pasar y que el riesgo era grande porque yo internamente tenía claro el esfuerzo que estaba haciendo. Quería ir hasta el final con Santa Fe, pero hoy Dios quiso que fuese así y hay que aceptar su voluntad con mucho dolor e impotencia. Ahora toca recuperarse y esperar a ver qué pasa", concluyó.

Harold Santiago Mosquera termina contrato con Independiente Santa Fe en 2025

En las últimas semanas, Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe, informó que Harold Santiago Mosquera no renovará con el club.

La razón es que, a raíz del gran año que ha tenido, le han llegado ofertas muy importantes y la institución 'cardenal' no tiene cómo pagarle lo que él ha pedido.

No obstante, aún no se sabe con claridad si continuará su carrera en América de Cali o en algún club de Brasil.