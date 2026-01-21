CANAL RCN
Deportes

La dura sanción que podría enfrentar estrella del PSG que fue denunciado por familia colombiana

De acuerdo a la denuncia, se conoció que el jugador los obligó a trabajar más de 80 horas a la semana.

PSG
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 21 de 2026
04:46 p. m.
El entorno del fútbol europeo se ha visto sacudido esta semana por una grave denuncia legal que involucra a Lucas Hernández, actual defensor estrella del París Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo con Francia en 2018.

Una familia de origen colombiano ha presentado una demanda formal ante la Fiscalía de Versalles, acusando al futbolista y a su esposa, Victoria Triay, de presunta explotación laboral, trabajo no declarado y trata de personas.

De acuerdo con los testimonios recogidos por medios internacionales y nacionales, los hechos habrían ocurrido entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 en la residencia de la pareja ubicada en la exclusiva región de Yvelines.

Lucas Hernández en el ojo del huracán por presunta explotación laboral

La denunciante, una mujer de 27 años identificada como Marie (quien anteriormente se desempeñaba como enfermera en Colombia), relató que fue contactada inicialmente por Triay para trabajar como empleada doméstica.

Bajo la promesa de regularizar su estatus migratorio en Europa, Marie viajó a Francia; sin embargo, poco después, la pareja le habría solicitado que trajera a más miembros de su familia para cubrir diversas tareas en la propiedad.

Fue así como los padres y hermanos de la joven terminaron trabajando para el futbolista en condiciones que la abogada de los demandantes, Lola Dubois, califica de denigrantes. Según el expediente, las víctimas realizaban jornadas maratónicas de entre 72 y 84 horas semanales, desempeñándose como:

La familia asegura que recibían pagos por debajo del mínimo legal, no contaban con seguridad social ni contrato firmado y sufrían constantes intimidaciones y presiones verbales. Marie ha descrito la experiencia como una situación "próxima a la esclavitud moderna", señalando que trabajaban más de 12 horas diarias sin derecho a días de descanso.

La denuncia también sostiene que, tras un altercado en octubre de 2025 que derivó en el despido de Marie y su madre, la pareja Hernández-Triay intentó "legalizar" la situación de forma irregular. Según la defensa de los colombianos, se redactaron contratos de tiempo parcial con salarios inferiores a los percibidos para simular una relación laboral legal, a pesar de que la familia carecía de permisos de residencia.

La dura sanción que podría enfrentar este jugador

De ser hallado culpable bajo las leyes francesas, Lucas Hernández se enfrentaría a una combinación de sanciones penales y administrativas extremadamente severas. La justicia de Francia es particularmente estricta con los casos que involucran trata de personas y explotación laboral, especialmente cuando las víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad o irregularidad migratoria.

El delito de "trabajo forzado" y "reducción a servidumbre" está tipificado con penas base que pueden aumentar drásticamente si se cumplen ciertos agravantes (como cometerse contra varias personas o bajo presión psicológica):

  • Hasta 7 años de prisión y una multa de 200,000 euros.
  • Si el tribunal considera que hubo abuso de la situación de vulnerabilidad de la familia colombiana o que el delito se cometió contra varias personas, la pena podría elevarse hasta los 15 años de reclusión y una multa de 400,000 euros.
  • Si se comprueba que el jugador facilitó el traslado de la familia desde Colombia con el fin de explotarlos, las penas pueden alcanzar los 20 años de cárcel.

 

