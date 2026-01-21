Luis Enrique ‘le bajó la caña’ al doblete de Luis Suárez contra PSG: explosivas declaraciones

La derrota del París Saint-Germain en su visita al Sporting de Lisboa por una nueva jornada de la UEFA Champions League dejó mucho más que un resultado adverso para el vigente campeón del torneo. El 2-1 final, sellado por un doblete del colombiano Luis Suárez, provocó una fuerte reacción del entrenador español Luis Enrique, quien compareció visiblemente molesto en la rueda de prensa posterior al encuentro y no ocultó su frustración por la manera en que se desarrolló el partido.

El conjunto parisino dominó largos tramos del juego, controló la posesión y generó varias opciones claras frente al arco rival. Sin embargo, la falta de contundencia y la eficacia del Sporting en momentos clave terminaron inclinando la balanza. La caída en Lisboa fue un golpe duro para un PSG que se fue con la sensación de haber hecho méritos suficientes para un mejor resultado.

La explosiva reacción de Luis Enrique tras la derrota

Al ser consultado sobre las razones de la derrota, Luis Enrique no se guardó nada y respondió con una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo. “Porque el fútbol es un deporte de mierd*”, lanzó el técnico español, evidenciando su enojo por lo que consideró un resultado totalmente alejado del desarrollo del encuentro.

En la misma línea, el entrenador fue aún más enfático al analizar lo sucedido en el terreno de juego. “El resultado es decepcionante, es injusto, es una pena, porque solo he visto a un equipo en todo el partido”, afirmó, dejando claro que, desde su punto de vista, el PSG fue ampliamente superior al Sporting durante los noventa minutos.

Sus palabras reflejaron la frustración de un cuerpo técnico que sintió que su equipo hizo todo para ganar, pero terminó castigado por la contundencia rival. El doblete de Luis Suárez, especialmente el gol en los minutos finales, acabó con cualquier aspiración del PSG de rescatar al menos un punto en territorio portugués.

Orgullo pese al resultado y un mensaje a futuro

A pesar del enojo inicial, Luis Enrique también encontró espacio para destacar el rendimiento de sus dirigidos y enviar un mensaje de respaldo al plantel. “Es el mejor partido fuera de casa que hemos jugado esta temporada. Estoy muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo”, aseguró el técnico, valorando la actitud y la mentalidad mostrada en un escenario complejo.

El entrenador insistió en que, manteniendo ese nivel y compromiso, el PSG tiene argumentos suficientes para seguir compitiendo al más alto nivel. “Con esa mentalidad llegaremos muy lejos. El resultado es decepcionante e injusto”, reiteró, dejando claro que no ve la derrota como un retroceso futbolístico, sino como una lección dentro de una competencia tan exigente como la Champions League.

RELACIONADO Hernán Torres se mostró molesto tras ser cuestionado por el momento futbolístico de Millonarios

Mientras el Sporting celebró una victoria histórica impulsada por la figura del colombiano Luis Suárez, el PSG regresó a casa con sensaciones encontradas: la bronca por el marcador y la convicción de que el camino elegido es el correcto. La reacción de Luis Enrique, intensa y sin filtros, reflejó la tensión de una noche europea que dejó huella en ambos equipos.