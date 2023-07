Lucho, de vender repuestos de bicicletas a tener un récord subiendo el Alto de Patios

Para nadie es un secreto que el ciclismo es uno de los deportes que alberga más aficionados en todo el país, en donde cada fin de semana o cada día se ven personas con su bicicleta subiendo empinadas montañas, tratando de tener una buena condición física y demostrado el amor por el gran ‘caballito de acero’.

Así es la historia de Luis Carlos Méndez, más conocido de ‘Lucho 85’, el antiguo ayudante de los ciclistas que suben el Alto de Patios en Bogotá, que con su puesto de bicicletas ubicado en el inicio del ascenso, se convirtió en la primera parada de todos los deportistas y aficionados que buscan dónde revisar sus vehículos, tomar un tinto, comer una fruta y hasta recibir un consejo para poder coronar el puerto de montaña.

Lea también: Este sería el sueldo millonario que recibiría Edwin Cardona si firma con América de Cali

Pero luego de servir a los demás, Lucho se cambia la indumentaria y comienza a preparar lo que será su ascenso, el cual se ha convertido en el reto diario para este caqueteño que tiene en su palmarés el récord de subir en menos tiempo el Alto de Patios, la que ha sido su ruta por más de diez años.

“Empecé a montar bicicleta y cada día me fui enamorando de ella. Luego comencé a mirar el tema de la mecánica para arreglar mi medio de transporte y poder ayudar a los demás ciclistas (…) Ya llevó más de 17 años en este lugar (Cra. 7 con calle 84) y gracias a Dios me va muy bien y ya la gente me comienza a conocer”, aseguró Lucho.

El récord de Lucho

Han sido tantas veces que Luis ha subido el Alto de Patios, que ya lo conoce. La técnica, el pedaleo para no sufrir en el ascenso y tener un buen ritmo para completar la ruta que conecta Bogotá con el municipio de La Calera.

“Parece que fuera fácil y suave, pero es bastante duro, sobre todo por la parte fría. La respiración se debe tener mucho cuidado (…) Se debe subir a un 23% o 25% y con relación de 23 con un 34 o 36, ya depende del estado físico de la persona”, añadió Lucho.

Además de su amor por la bicicleta, Luis Carlos tiene en su palmarés uno de los mejores tiempos en subir el Alto de Patios. En la contrarreloj, que se disputó en meses pasados, logró un tiempo de 17 minutos y 22 segundos, obteniendo el récord de subir en menos tiempo este puerto de montaña.