Millonarios vs. Alianza: fecha, hora y el pronóstico de la IA sobre su clasificación

Millonarios se juega su continuidad en la Liga BetPlay 2026-II este sábado 14 de noviembre frente a Alianza FC, en el estadio El Campín. El equipo bogotano llega séptimo con 27 puntos y necesita cerrar la fase de todos contra todos para evitar quedarse, por tercer semestre consecutivo, fuera de los cuadrangulares.

La última jornada llega con cuentas pendientes y un margen de error mínimo. Aunque el conjunto embajador depende de sí mismo, los resultados recientes dejan dudas sobre su capacidad para resolver partidos bajo presión.

¿A qué hora juegan Millonarios y Alianza por la fecha 19?

El compromiso se disputará el sábado 14 de noviembre a las 3:30 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá. El horario será simultáneo al de otros encuentros que definirán los últimos lugares entre los ocho mejores.

Millonarios ocupa la séptima casilla con 27 unidades y una diferencia de gol de +9. Once Caldas tiene los mismos puntos, pero aparece detrás con +4. Deportes Tolima suma 26 y Águilas Doradas, 25. Independiente Medellín también pelea por asegurar su lugar.

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El panorama es sencillo en el escenario más favorable: si Millonarios derrota a Alianza, clasifica sin depender de nadie. Un empate lo obliga a esperar que Once Caldas y Tolima no ganen, además de estar atento al resultado de Águilas. Si pierde, su continuidad dependerá de una combinación de resultados ajenos.

¿Cómo llega Millonarios y qué dice el pronóstico?

En sus cinco partidos más recientes de Liga, Millonarios consiguió una victoria, tres empates y una derrota. Venció 4-1 a Jaguares, igualó 1-1 con Once Caldas, empató sin goles ante América, perdió 2-1 frente a Tolima y repartió puntos con Fortaleza 1-1.

En ese tramo marcó siete goles y recibió cuatro. El balance muestra que el equipo ha logrado competir, pero también que le ha costado convertir los empates en victorias. La derrota ante Tolima, además, llegó en un partido directo por la clasificación.

El análisis de los números deja a Millonarios con una oportunidad favorable por tres razones: juega en casa, enfrenta a un rival eliminado y tiene la clasificación en sus propias manos. Sin embargo, su irregularidad reciente impide dar el boleto por asegurado.

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Según el pronóstico realizado por una IA, Millonarios tiene argumentos para ganar y meterse en los cuadrangulares y obtendrá una victoria ajustada, con un 2-1 como marcador e ingresará al grupo de los ocho con goles de Mackalister Silva y Rodrigo Contreras.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.