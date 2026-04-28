El antecedente que ilusiona: Millonarios nunca perdió ante São Paulo

El Millonarios se prepara para una noche decisiva este martes 28 de abril, cuando reciba en el estadio El Campín a São Paulo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El compromiso, programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana), aparece como una prueba clave para las aspiraciones del conjunto albiazul, que necesita hacerse fuerte en casa para seguir en la pelea por el liderato de su grupo.

El ambiente en Bogotá promete estar a la altura de la cita. Más de 30.000 aficionados acompañarán al equipo embajador, que encuentra en su gente un respaldo fundamental para intentar sumar tres puntos de alto valor. En medio de la expectativa, hay un dato que alimenta la ilusión: el historial frente al conjunto brasileño, aunque breve, favorece ampliamente a los capitalinos.

Un antecedente perfecto que alimenta la ilusión

El enfrentamiento entre Millonarios y São Paulo es corto, pero contundente. Ambos clubes se han cruzado oficialmente en dos oportunidades, ambas en la edición 2007 de la Copa Sudamericana, y en esa serie el equipo colombiano logró un rendimiento impecable.

El primer capítulo se escribió en territorio brasileño, donde Millonarios sorprendió con una victoria 1-0 y un gol inolvidable del apodado 'Morumbí' Zapata, un resultado significativo por el contexto y la dificultad que implica ganar en condición de visitante ante un rival de peso continental. Posteriormente, en Bogotá, el conjunto albiazul confirmó su superioridad con un doblete del fallecido Ricardo Ciciliano para un 2-0, sellando la serie con un global de 3-0.

En términos estadísticos, el balance es claro: dos partidos jugados, dos victorias para Millonarios, sin empates ni derrotas, y con tres goles a favor sin recibir anotaciones. Un registro perfecto que, aunque lejano en el tiempo, sigue siendo un punto de referencia para los hinchas.

Un nuevo capítulo con realidades distintas

Más allá de los antecedentes, el duelo de este martes presenta un contexto completamente diferente. Han pasado casi dos décadas desde aquellos enfrentamientos, y tanto Millonarios como São Paulo han atravesado múltiples cambios en sus planteles, estilos de juego y estructuras deportivas.

Por eso, si bien el historial representa un aliciente anímico, no garantiza ningún resultado. El equipo colombiano deberá construir su propio partido, apoyado en su presente y en la necesidad urgente de sumar para no comprometer su clasificación en la fase de grupos.

La cita en El Campín no solo pone en juego tres puntos, sino también la posibilidad de consolidar un proyecto competitivo a nivel internacional. Millonarios buscará apoyarse en su historia reciente ante este rival, pero sobre todo en su capacidad actual para responder en un escenario de alta exigencia.