James Rodríguez ya tiene todos los papeles en regla y este podría ser su debut en la MLS

El mediocampista colombiano James Rodríguez estaría a punto de iniciar oficialmente su etapa con el Minnesota United, luego de varias semanas de espera por la aprobación de su visa de trabajo. El volante, que firmó con el club estadounidense a comienzos de febrero, no había podido entrenar con normalidad junto al resto del plantel debido a que el trámite migratorio aún no se encontraba finalizado.

Durante este periodo, el capitán de la Selección Colombia se mantuvo realizando trabajos individuales y rutinas físicas de adaptación, mientras el club avanzaba con los procesos legales correspondientes. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el futbolista ya habría recibido la autorización necesaria para trabajar en Estados Unidos, lo que le permitiría integrarse sin restricciones a los entrenamientos y comenzar la preparación directa para su estreno en la Major League Soccer.

RELACIONADO Director deportivo de Millonarios contó toda la verdad del caso James Rodríguez

Integración al plantel en el momento clave

La ausencia del permiso laboral había sido el principal obstáculo para que James Rodríguez se pusiera a la par del grupo. Aunque su presentación generó gran expectativa entre los aficionados, el colombiano no pudo participar de las sesiones tácticas ni de los trabajos colectivos, algo fundamental en la etapa previa al inicio de la temporada.

“La estrella del fútbol colombiano James Rodríguez finalmente recibió una visa solo tres días antes del inicio de la nueva temporada de la Major League Soccer”, escribieron desde ‘Daily Mail’ este miércoles en su artículo.

Con la documentación en orden, el mediocampista podrá entrenar sin limitaciones y empezar a asimilar la idea de juego del cuerpo técnico. Su experiencia internacional y su calidad técnica lo convierten en una de las principales apuestas del club para esta campaña, por lo que su incorporación plena al grupo representa una noticia positiva para la institución.

Un debut cercano, pero sin apresurarse

El conjunto de Minnesota tiene previsto su estreno en la nueva temporada este fin de semana, cuando visite a Austin FC. Sin embargo, la presencia del colombiano en la convocatoria luce poco probable, principalmente porque no ha tenido sesiones completas de trabajo con el equipo y necesita recuperar ritmo futbolístico.

El cuerpo técnico manejaría su proceso con cautela, priorizando su adaptación física y táctica antes de exponerlo a la competencia oficial. De esta manera, su debut podría darse en las siguientes jornadas, cuando ya se encuentre en mejores condiciones.

La expectativa alrededor de su estreno es alta, tanto en el club como entre los aficionados, que esperan ver al talentoso mediocampista liderando una nueva etapa en el fútbol estadounidense. Su llegada no solo representa un refuerzo deportivo, sino también un impulso mediático para la institución en la MLS.