CANAL RCN
Deportes

Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz antes del Real Madrid vs. Bayern Múnich: ya es oficial

Vincent Kompany dio a conocer la determinación a falta de una hora para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu.

Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
12:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 7 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciarán a jugarse los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid, en su estadio, recibirá al Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

¿Cuánto está pagando un gol de Luis Díaz al Real Madrid en las casas de apuestas?
RELACIONADO

¿Cuánto está pagando un gol de Luis Díaz al Real Madrid en las casas de apuestas?

En los octavos de final, los dirigidos por Álvaro Arbeloa superaron ampliamente al Manchester City, derrotándolo 3-0 en la ida y 1-2 en la vuelta.

Mientras tanto, Bayern Múnich dejó en el camino al Atalanta ganándole 1-6 en Italia y 4-1 en Alemania.

Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, tiene claro que obtener una ventaja en condición de visitante puede ser fundamental en la serie. Por lo tanto, a falta de una hora para que ruede el balón, tomó una decisión clave que involucra a Luis Díaz. ¿Cuál es?

Luis Díaz será titular en el Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League

Como generalmente ha sucedido desde que Luis Díaz se convirtió en refuerzo del Bayern Múnich, Vincent Kompany tomó la decisión de alinearlo desde el principio.

Es así como el guajiro tendrá la misión de desequilibrar a la defensa del Real Madrid con su velocidad, gambeta y picardía.

Asimismo, también intentará asociarse constantemente con Harry Kane para asistirlo o quedar en posición de gol.

Estos son los números de Luis Díaz en la actual Champions League

Durante la Champions League que está en curso, Luis Díaz ha brillado y ha sido una de las grandes figuras del Bayern Múnich, que se ha posicionado como uno de los candidatos para obtener el título.

🔴Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz en Champions
RELACIONADO

🔴Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz en Champions

Y es que, tras ocho partidos disputados, el destacado extremo colombiano ha conseguido anotar cuatro goles y ha realizado tres asistencias.

El último fin de semana, Real Madrid cayó 2-1 vs. Mallorca en LaLiga, mientras que Bayern Múnich remontó su partido vs. el Friburgo y se impuso 2-3 de manera agónica.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Real Madrid

¡Todo listo! Titulares del Real Madrid y Bayern Múnich para la Champions League

FC Barcelona

🔴Barcelona vs. Atlético de Madrid, cuartos de Champions: hora y canal para ver EN VIVO

Fútbol

Exjugador y entrenador de Atlético Nacional y Millonarios fue diagnosticado con cáncer: esto se sabe

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar en Colombia hoy 7 de abril de 2026! Atento al reporte

Uno de los temblores sobrepasó los 3.5 de magnitud. ¿En dónde fue? Descubra los detalles completos.

Loterías

Cayó MiLoto en el país: este fue el ganador de más de 600 millones de pesos

Conozca cuáles fueron las balotas ganadoras del sorteo de este 6 de abril.

Artistas

Dolor en la música: se confirmó la muerte de legendario y reconocido cantante en las últimas horas

La casa de los famosos

Hay decisión que nunca antes se ha visto en La Casa de los Famosos Colombia: ya fue informada

Enfermedades

Manchas cafés en la piel de los niños: síntomas de la neurofibromatosis tipo 1