Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz antes del Real Madrid vs. Bayern Múnich: ya es oficial

Este martes 7 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciarán a jugarse los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid, en su estadio, recibirá al Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

En los octavos de final, los dirigidos por Álvaro Arbeloa superaron ampliamente al Manchester City, derrotándolo 3-0 en la ida y 1-2 en la vuelta.

Mientras tanto, Bayern Múnich dejó en el camino al Atalanta ganándole 1-6 en Italia y 4-1 en Alemania.

Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, tiene claro que obtener una ventaja en condición de visitante puede ser fundamental en la serie. Por lo tanto, a falta de una hora para que ruede el balón, tomó una decisión clave que involucra a Luis Díaz. ¿Cuál es?

Luis Díaz será titular en el Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League

Como generalmente ha sucedido desde que Luis Díaz se convirtió en refuerzo del Bayern Múnich, Vincent Kompany tomó la decisión de alinearlo desde el principio.

Es así como el guajiro tendrá la misión de desequilibrar a la defensa del Real Madrid con su velocidad, gambeta y picardía.

Asimismo, también intentará asociarse constantemente con Harry Kane para asistirlo o quedar en posición de gol.

Estos son los números de Luis Díaz en la actual Champions League

Durante la Champions League que está en curso, Luis Díaz ha brillado y ha sido una de las grandes figuras del Bayern Múnich, que se ha posicionado como uno de los candidatos para obtener el título.

Y es que, tras ocho partidos disputados, el destacado extremo colombiano ha conseguido anotar cuatro goles y ha realizado tres asistencias.

El último fin de semana, Real Madrid cayó 2-1 vs. Mallorca en LaLiga, mientras que Bayern Múnich remontó su partido vs. el Friburgo y se impuso 2-3 de manera agónica.