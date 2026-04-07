¡Todo listo! Titulares del Real Madrid y Bayern Múnich para la Champions League

Este martes 7 de abril se paraliza Europa con uno de los cruces más imponentes de la presente Champions League, cuando Real Madrid y Bayern Múnich se enfrenten en el partido de ida de los cuartos de final en el estadio Santiago Bernabéu. El choque reúne a dos gigantes históricos del continente, protagonistas de una rivalidad que ha marcado varias épocas del torneo y que vuelve a tomar fuerza en una serie que muchos consideran digna de una final. El compromiso comenzará a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

La gran novedad en la previa pasa por las nóminas titulares, ya confirmadas por ambos equipos, con presencia de varias de las máximas figuras del fútbol mundial. El Real Madrid, que hará las veces de local, buscará sacar una ventaja importante antes de la vuelta en territorio alemán, consciente de que en este tipo de llaves cada detalle puede marcar la diferencia.

Real Madrid apuesta por su poder ofensivo

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa pondrá en cancha una formación de lujo para intentar golpear primero en casa. En ataque, la gran responsabilidad recaerá sobre Kylian Mbappé y Vinicius Jr., dos futbolistas llamados a marcar diferencias por velocidad, desequilibrio y contundencia frente al arco rival.

En la mitad del campo, Federico Valverde será una de las piezas fundamentales por su capacidad de recuperación, despliegue físico y equilibrio táctico, un factor clave para sostener el ritmo ante la intensidad del Bayern. La idea del cuadro merengue será imponer condiciones desde el arranque y aprovechar el impulso del Bernabéu para tomar ventaja en la serie.

Bayern responde con Kane, Luis Díaz y Olise

Por el lado del equipo alemán, también habrá una alineación cargada de jerarquía. Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise liderarán el frente de ataque, conformando un tridente que mezcla potencia, movilidad y capacidad de definición.

La presencia del colombiano vuelve a generar enorme expectativa, especialmente por el gran momento que atraviesa en el fútbol europeo. Luis Díaz aparece como una de las principales cartas del Bayern para intentar hacer daño en el Bernabéu, gracias a su velocidad por banda y su habilidad para romper líneas defensivas.

Con ambos equipos presentando sus mejores armas, todo está servido para vivir un nuevo capítulo del gran clásico europeo, un duelo de altísimo nivel que promete emociones desde el pitazo inicial.