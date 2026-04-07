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🔴Barcelona vs. Atlético de Madrid, cuartos de Champions: hora y canal para ver EN VIVO

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en los cuartos de final de la Champions League. Prográmese con el juego.

Barcelona
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 07 de 2026
12:37 p. m.
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Este miércoles 8 de abril, el Camp Nou volverá a vestirse de gala para recibir uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en la ida de una serie que promete emociones de principio a fin, con dos de los clubes más fuertes de España midiéndose ahora en el máximo escenario europeo.

La expectativa alrededor de este choque es enorme, especialmente por el antecedente inmediato entre ambos equipos. El fin de semana pasado, el conjunto azulgrana se impuso 2-1 en condición de visitante por LaLiga, en un resultado que dejó claro lo pareja que está la disputa entre dos planteles que se conocen a la perfección.

Sin embargo, el contexto ahora cambia por completo: no solo será el Barça el que actúe como local, sino que además el premio en juego es mucho más grande, con un boleto a semifinales comenzando a definirse.

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Un nuevo capítulo con sabor a revancha

El reciente triunfo liguero del Barcelona le da al equipo de Hansi Flick un impulso anímico importante, aunque en el entorno culé saben que la Champions representa un escenario totalmente distinto. Jugar en casa les da la obligación de salir a buscar la ventaja desde el primer minuto, aprovechando el respaldo de su gente y el peso histórico que siempre tiene el Camp Nou en las noches europeas.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega con la espina de la derrota reciente y con el objetivo de ajustar detalles para competir mejor en una eliminatoria donde cada error puede costar caro. Los dirigidos por Diego Simeone suelen crecer en este tipo de series y buscarán llevarse un resultado que les permita cerrar con opciones en la vuelta.

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El Camp Nou, factor clave para la ida

La localía azulgrana puede convertirse en un elemento decisivo en este primer duelo. Barcelona sabe que una diferencia a favor podría darle mayor tranquilidad para visitar el Metropolitano, mientras que Atlético apostará por su orden táctico y la experiencia de sus referentes para resistir la presión.

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Todo está servido para vivir un auténtico partidazo europeo entre dos gigantes del fútbol español, en una serie que llega con tensión, antecedentes frescos y la sensación de que cualquier detalle puede inclinar la balanza rumbo a las semifinales. El balón rodará desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) y el compromiso podrá verse por ESPN y Disney+ en todo el país.

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